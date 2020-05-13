Çocuklar 40 Gün Sonra Evlerinden Sokağa Çıktı

Çocuğunu parka getiren kamu çalışanı Hatice Doğan, çocukların ev içinde koşup oynamak istediklerini, kapalı ortamda kalmaktan anksiyete çıkmaya başladığını ve çocukları içeride tutarken komşulara rahatsızlık vermemeye çalışırken çok yorulduklarını belirtti. Hatice Doğan bununla birlikte Ankara sokaklarının çocukların sesleriyle ‘cıvıl cıvıl’ olduğunu söyleyerek, “Çocukları gördükçe hayatın devam ettiğini, umudun devam ettiğini gördüm. İlk kez bugün aynı anda bu kadar fazla çocuğu sokakta gördüm. Koca bir baharı kaçırdık ama sonraki baharlar daha bir güzel olacak” dedi.

VOA Türkçe, Ankara’da aileler ve çocuklarla konuştu. Aileler kısıtlamaların artık uzun sürmemesini diliyorlar. Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan izinlerin çocuklar için de olmasını isteyen aileler, çocukları uzun süre evde tutmanın birçok sorunu beraberinde getirdiğini söylediler.

65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilen izinlerin çocuklar için de verilmesi gerektiğini söyleyen Hatice Doğan VOA Türkçe’ye, “Bu hafta sonu 4 gün yasak var. Artık yetişkin insanlar da evde kalmakta zorlanıyorlar. Çocukları artık evde tutmak gerçekten zorlaştı. Kesme, yapıştırma, boyama yapıyoruz, uzaktan eğitim örgün eğitim gibi olmuyor. Çocukları konsantrasyona sokmakta zorlanıyoruz. Hiç değilse kontrollü bir serbestlik olabilirse iki saat, yetkililer bu talebimizi değerlendirirlerse seviniriz” açıklamasını yaptı.

40 gün süren kısıtlamada çocuklarına salgın hastalığın tehlikeli olduğunu anlatmakta zorlanmadıklarını belirten bir başka anne ise, “İki ay gibi bir sürede evde tutmak, hele ki enerji yumağı halindeyken çok zor oldu bizim için” diyor. Aileler çocuklarına salgın hastalığı anlatmak için ‘virüs var, mikrop var, hasta oluruz diyoruz, hasta oluruz hiç çıkamayız diyoruz, anlıyorlar’ diyerek durumu bilmelerini sağladıklarını açıkladılar. Çocukların birbirlerini, dışarıda oyun oynamayı özlediklerini söyleyen aileler, “Şu an yapılabilecek bir şey yok, her şey olması gerektiği gibi oldu. Şikayet ettiğimiz bir durum olmadı ancak belki bundan sonra biraz gevşeme olabilir. Anne ve babaların da bir limiti var doluyorsunuz artık. Bundan sonrası belki iyi olur böyle uygulama” diyerek yetkililere seslendiler.

Kontrollü normalleşme planına göre, 15-20 yaş grubu ise, 15 Mayıs, Cuma günü saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

