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Çocuklar 760 ton atık pil topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 17:52 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi ile Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği (TAP) işbirliğinde ilçe genelinde düzenlenen Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Toplama ve Okullar arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye giren okullar ödüllerini aldı.Altınordu Belediyesi çevrenin temiz tutulması ve doğanın korunması adına sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor.

Çocuklar 760 ton atık pil topladı

Altınordu Belediyesi ile Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği (TAP) işbirliğinde ilçe genelinde düzenlenen Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Toplama ve Okullar arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye giren okullar ödüllerini aldı.
Altınordu Belediyesi çevrenin temiz tutulması ve doğanın korunması adına sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda TÜBİSAD ve TAP ile işbirliği yapan Altınordu Belediyesi ilçe genelinde düzenlediği ‘Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Toplama’ ve ‘Okullararası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışmaları’ ile farkındalık oluşturdu. Yaklaşık 6 ay süren yarışmalarda öğrenciler okullarını birinciliğe taşımak için atık elektronik eşya ve pillerin toplanması için yoğun çaba gösterdi.
Altınordu genelinde düzenlenen ‘Öğrenciler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Topluyor Yarışması’nda topladığı 760 kiloluk atık eşya ile Gerce İlkokulu 1. olurken, Karacaömer İlkokulu ise 2. sırada yer aldı.
İlçe genelinde gerçekleştirilen yarışma kapsamında 569 kilo pil toplayan şehit Ümit İnce Anaokulu 1., Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu ise 2. oldu. Yarışmada dereceye giren okullar için Altınordu Belediyesinde ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, birim müdürleri, dereceye giren okulların öğretmen ve öğrencileri katıldı.
Ödül töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Hitaloğlu, “Altınordu Belediyesi olarak doğanın korunmasına, çocuklarımızın bu konuda bilinç kazanmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Belediyemiz ile Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği ve Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği işbirliği ile ilçe genelinde Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Toplama ve Okullararası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması düzenlendi. Yapılan yarışmada öğrencilerimiz hem çevreyi koruma bilinci kazandı hem de bu atıklarda bulunan değerli maddelerin geri kazanımı sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağladı. Bu özel ve güzide yarışmada en çok atığı toplayan ve dereceye giren Gerce İlkokulu, Karacaömer İlkokulu, Şehit Ümit İnce Anaokulu ve Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu öğretmen ve öğrencilerini kutluyor, hak etmiş oldukları ödüllerini vermekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.
Yarışmaya katılan ve dereceye giren minik öğrenciler düzenlenen törende söz aldı. Doğanın korunması için atık elektronik eşya ve pil topladıklarını ifade eden öğrenciler, yarışmadan sonra bu duyarlı davranışa devam edeceklerini dile getirdiler. Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren okullara ödülleri verildi. Okullara ödüllerini, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu verdi. Düzenlenen ödül töreni hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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