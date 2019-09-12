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Çocuklar ameliyata sedye yerine akülü arabayla gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 17:51 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde ameliyata girecek çocukların sedye korkusunu yenmesi için 'akülü araba’ uygulaması başlatıldı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde ameliyata girecek çocukların sedye korkusunu yenmesi için 'akülü araba’ uygulaması başlatıldı.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde ameliyata girecek çocuklar sedye ile değil akülü arabayla ameliyathaneye götürülecek. Akülü arabaların kumandasını ise hemşireler yönetecek. Projeyle birlikte çocuklarda oluşan endişe ve korkunun önüne geçilmesi, ayrıca psikolojik destek sağlanması da hedefleniyor. Uygulama ile çocukların ameliyathaneye götürülmesi sürecini keyifli bir hale getirdiklerini belirten Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli, "Görüldüğü gibi çocuklarımızın hepsi çok mutlu. Hastanemize yatışı yapılan ve ameliyat olması gereken çocuklar sedyelere bindirilince korkuyor. Bu nedenle bazen ameliyatları ertelemek zorunda kalıyorduk. Bu sorunun önüne geçebilmek adına hasta yönetimi tarafından tahsis edilen 2 akülü çocuk arabasını bu servisimize getirdik. Bunun denemesini yapınca çok yararlı olduğunu gördük. Bu bağlamda ilk adım olarak çocukların ameliyathaneye götürülmelerinde işi eğlenceli ve keyifli hale getirip, onların korkularını yenmesini hedefledik. Hastanemizde hastalarımızın en kaliteli ve güler yüzlü hizmeti almaları ve hastanemizden ayrılırken, hem sağlıklı hem de keyifli ve eğlenceli zaman geçirerek ayrılmaları için sürekli çalışmalar yapılmaktadır" diye konuştu.

Proje kapsamında bugün ameliyata alınan 2 çocuğun akülü arabaya bindirilerek ameliyathaneye eğlenceli bir şekilde götürülüp, ameliyatlarının başarılı bir şekilde tamamlanarak servise alındıkları kaydedildi.

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