Çocuklar atıklardan yaptığı oyuncaklarla yarışıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Genç Kızılay tarafından başlatılan "Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması" projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, hayallerindeki oyuncakları atık malzemelerden yaparak yarışmaya katıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya, bin 156 ilk ve ortaokul öğrencisi başvururken, çocuklar tarafından atık malzemelerden yapılan 350 oyuncak bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Jüri tarafından seçilecek en iyi ilk 3 oyuncağın sahibine çeşitli hediyeler verilecek. Proje kapsamında yapılan kartondan uçak, bezden bebek, bidondan helikopter ve telden araba katılımcıların ilgisini çekti.

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, projeyle çocukların memleketin değerleri ile karşılaştırıp onların gelecekte neye sahip olabileceklerini göstermeye çalıştıklarını söyledi.

"Elazığ'da 120 okuldaki çocuklara evlerindeki atık malzemeler ile hayallerindeki oyuncaklar üretmeleri istendi. Bu kapsamda bin 156 çocuğumuz oyuncaklar üretti." diyen Altan, çocukların projeden dolayı çok heyecanlı olduklarını belirtti.