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Çocuklar atıklardan yaptığı oyuncaklarla yarışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

Elazığ'da Genç Kızılay tarafından başlatılan "Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması" projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, hayallerindeki oyuncakları atık malzemelerden yaparak yarışmaya katıldı - Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan: - "Elazığ'da 120 okuldaki çocuklara evlerindeki atık malzemeler ile hayallerindeki oyuncaklar üretmeleri istendi. Bu kapsamda bin 156 çocuğumuz oyuncaklar üretti"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Genç Kızılay tarafından başlatılan "Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması" projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, hayallerindeki oyuncakları atık malzemelerden yaparak yarışmaya katıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya, bin 156 ilk ve ortaokul öğrencisi başvururken, çocuklar tarafından atık malzemelerden yapılan 350 oyuncak bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Jüri tarafından seçilecek en iyi ilk 3 oyuncağın sahibine çeşitli hediyeler verilecek. Proje kapsamında yapılan kartondan uçak, bezden bebek, bidondan helikopter ve telden araba katılımcıların ilgisini çekti.

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, projeyle çocukların memleketin değerleri ile karşılaştırıp onların gelecekte neye sahip olabileceklerini göstermeye çalıştıklarını söyledi.

"Elazığ'da 120 okuldaki çocuklara evlerindeki atık malzemeler ile hayallerindeki oyuncaklar üretmeleri istendi. Bu kapsamda bin 156 çocuğumuz oyuncaklar üretti." diyen Altan, çocukların projeden dolayı çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Yarışmaya katılan oyuncakların Fırat Üniversitesinden akademisyenlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirileceğini aktaran Altan, böylelikle çocukların bundan sonraki süreçte hem üretken olmalarını hem ellerindeki malzemelerin kıymetini bilmelerini sağlayacaklarını anlattı.

Altan, şöyle konuştu:

"Proje Elazığ'da başladı, bunu Türkiye'nin her köşesine yayacağız. Yarışmaya katılan ve derece alan oyuncakları diğer illerimizde sergileyeceğiz. Daha sonra yarışmada derece alan oyuncakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a sunacağız. Gençlerin bu projeye sahip çıktığını onlara da göstereceğiz."

Çocuklardan Medine Çelik ileride mimar olmak istediği için evinde bulunan atık malzemelerle cami yaptığını söyledi.

Çelik, "İstanbul'daki Çamlıca Camisi'ni yaptım. Camiyi yaparken atık kağıtlar, mikrofon, boncuk ve çeşitli süsler kullandım. Hayalimdeki mesleği bu camiye yansıttım. Ben de büyüyünce Mimar Sinan gibi cami yapmak istiyorum." diye konuştu.

İbrahim Orhan ise atık malzemelerden süpürge makinesi yaptığını aktardı.

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