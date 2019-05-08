Çocuklar “aydınlık bir şehir” düşlerini resimlere yansıttı

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ’nin (TREDAŞ) çocuklara enerji tasarrufu bilincini aşılamak amacıyla düzenlediği “Aydınlık Bir Şehir” temalı resim yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Bu yıl 2.’si düzenlenen “Aydınlık Bir Şehir” isimli resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler açıklandı. Tekirdağ Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulundan Uygar Gönüllü’nün birinci olduğu yarışmada, ikincilik ödülü Tekirdağ-Çorlu Bahçeşehir Kolejinden Elif Kahraman’a, üçüncülük ödülü ise Edirne Abalar İlkokulundan Aytaç Yılmazoğulları’na verildi. Aynı yarışmada Tekirdağ Mürefte İlkokulundan Asya Sapanlı dördüncü olurken, Edirne Bahçeşehir İlkokulundan Duru Uzunca da beşinci oldu. Yarışmada birinciye bisiklet, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere scooter, dördüncü ve beşinci olan öğrencilere ise tablet armağan edilecek.

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli genelindeki resmi ve özel tüm ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim yarışmasıyla çocukların enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı. TREDAŞ, projeyle gelecek nesillerin büyüdüklerinde yaşadıkları alanın ve ülkemizin enerji tasarruflarına yön verebilmesi için farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

