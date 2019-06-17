Çocuklar babaları için tavlaları renklendirdi

İSTANBUL - DHA, (Kurumsal Haber) - Babalar Günü’ne özel düzenlenen tavla boyama etkinliği ile çocuklar yaratıcılıklarını babaları için sergiledi. Boyadıkları tavlaları babalarına hediye eden sanatsever miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Venezia Mega Outlet, Babalar Günü’ne özel etkinlikler düzenledi.

Her cumartesi ve pazar günü çocuk etkinliklerinin yer aldığı AVM’de, Babalar Günü’ne özel gerçekleştirilen Tavla Boyama Atölyesin'de pazar günü 150 çocuk ağırlandı. Babaları için tavlaları renklendiren minikler, çocuklar boyalarla eğlendi.



