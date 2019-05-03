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Çocuklar "balık burger" ile tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:07 | Son Güncelleme

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından balık tüketiminin artırılması ve çocuklara balığın sevdirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında hazırlanan balık burgerler, öğrencilere ikram edildi

SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesince, balık tüketiminin artırılması ve çocuklara balığın sevdirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında hazırlanan balık burgerler öğrencilere tattırıldı.

Üretilen balık burgerlerin öğrencilere ikram edilmesi amacıyla Gelincik Ortaokulunda etkinlik gerçekleştirildi.

Kokusu ve tadı sebebiyle balık tüketmek istemeyen çocuklar için özel olarak hazırlanan balık burger, ikram edilen çocukların beğenisini kazandı.

TÜBİTAK destekli projeyle ülke genelinde balığa ilginin artırılarak tüketimin artırılması hedefleniyor.

Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Can Okan Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de balık tüketimini artırmak amacıyla bu çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına karşın balık tüketiminde pek çok ülkeden geride olunduğunu vurgulayan Altan, "Ülkemizde balık tüketimi dünyanın pek çok ülkesinden geride. Özellikle çocukların fast food ürünlerine ilgilerini göz önüne aldığımızda, projemiz sayesinde balığın tüketimine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Özellikle kokusu ve kılçık yutma korkusu gibi sebeplerle çocukların balık tüketmek istememesinin kendilerini bu projeye yönelttiğini anlatan Can Okan Altan, şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırmalarda, endüstride transglutaminaz enzimiyle bu alanda pek çalışmanın yapılmadığını gördük. Günümüzde çocuklarımız köfte, hamburger gibi fast food ürünlerini oldukça sık tüketiyor. Bizler de vitaminler ve mineraller açısından besin değeri nispeten daha düşük olan diğer fast food ürünleri yerine EPA/DHA gibi kıymetli yağ asitleri ihtiva eden balıklardan, çocuklarımızın sevdiği bu beslenme tarzına yönelik ürünleri doğal şekilde üretmek istedik."

Hazırladıkları üründe kimyasal bulunmadığına dikkati çeken Altan, "Üründe transglutaminaz enzimini kullandık, yani ürünümüz tamamen doğal. Enzimler, canlı hücreler tarafından sentezlenen protein yapısındaki maddelerdir. Dolayısıyla hemen her canlı, bünyesinde az veya çok enzim bulundurur. Bu enzimler özel yöntemlerle organizmalardan elde edilir. Yani kaynağı tamamen biyolojiktir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
balık Burger Sinop Üniversitesi

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