Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına karşın balık tüketiminde pek çok ülkeden geride olunduğunu vurgulayan Altan, "Ülkemizde balık tüketimi dünyanın pek çok ülkesinden geride. Özellikle çocukların fast food ürünlerine ilgilerini göz önüne aldığımızda, projemiz sayesinde balığın tüketimine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Kokusu ve tadı sebebiyle balık tüketmek istemeyen çocuklar için özel olarak hazırlanan balık burger, ikram edilen çocukların beğenisini kazandı.

Özellikle kokusu ve kılçık yutma korkusu gibi sebeplerle çocukların balık tüketmek istememesinin kendilerini bu projeye yönelttiğini anlatan Can Okan Altan, şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırmalarda, endüstride transglutaminaz enzimiyle bu alanda pek çalışmanın yapılmadığını gördük. Günümüzde çocuklarımız köfte, hamburger gibi fast food ürünlerini oldukça sık tüketiyor. Bizler de vitaminler ve mineraller açısından besin değeri nispeten daha düşük olan diğer fast food ürünleri yerine EPA/DHA gibi kıymetli yağ asitleri ihtiva eden balıklardan, çocuklarımızın sevdiği bu beslenme tarzına yönelik ürünleri doğal şekilde üretmek istedik."

Hazırladıkları üründe kimyasal bulunmadığına dikkati çeken Altan, "Üründe transglutaminaz enzimini kullandık, yani ürünümüz tamamen doğal. Enzimler, canlı hücreler tarafından sentezlenen protein yapısındaki maddelerdir. Dolayısıyla hemen her canlı, bünyesinde az veya çok enzim bulundurur. Bu enzimler özel yöntemlerle organizmalardan elde edilir. Yani kaynağı tamamen biyolojiktir." diye konuştu.

