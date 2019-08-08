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Çocuklar bayram sevincini erken yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

KAĞITHANE Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara bayram sevinci yaşattı.  Kağıthane Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bünyesinde bulundurduğu Sosyal Mağaza, bu sabah onlarca çocuğu ağırladı.

Çocuklar bayram sevincini erken yaşadı

İSTANBUL (DHA)- KAĞITHANE Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara bayram sevinci yaşattı.

Kağıthane Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bünyesinde bulundurduğu Sosyal Mağaza, bu sabah onlarca çocuğu ağırladı. Kurban Bayramı için belediye tarafından hediye edilen bayramlık kıyafetlerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Çocuklara giysi, ayakkabı ve oyuncak hediye edildi. Giysi ve oyuncaklarını kendileri seçen çocukların sevinci gözlerinden okundu.

ÇOCUKLARIN BAYRAMLIK SEVİNCİ

Bayramlığını aldığı için mutlu olan Nurulay Kaya, “Bana bayram hediyesi olarak pantolon, tişört, ayakkabı verildi. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim” derken, Abdullah Kaya ise, “Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve sosyal işler başkanımıza teşekkür ederim, bayramlıklar için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz olarak bayramlık kıyafetleri almanın mutluluğunu yaşayan Rojin Koç, “Para vermeden bayramlık kıyafetimiz oldu. Bayramlık elbisemiz, bayramlık ayakkabımız verildi. Çok mutluyuz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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