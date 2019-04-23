Çocuklar, bayramlarını lunaparkta geçirdi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilini fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte lunaparka akın etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenleri için okullarına giden çocuklar, ardından aileleriyle birlikte Bursa Reşat Oyal Lunaparkı'nın yolunu tuttu. Çocuklar güneşli havada lunaparkta gönüllerince eğlendi, çimenlerin üzerinde piknik yaptı. Çocuklar, Atatürk'ün kendilerine hediye ettiği bayram nedeniyle çok mutlu olduklarını belirtti. Havanın da güzel olmasından dolayı çocuklarını lunaparka gezmeye getirdiklerini belirten aileler ise "Birkaç gündür havalar yağmurlu geçmişti. Çocukların şansına bugün hava sıcaklığı normallerin üzerinde. Hem bize hem de çocuklarımıza bir değişiklik oldu'' ifadelerini kullandı.

