Çocuklar bu 300 kaza ve olayda ölüyor!

Kaybolma, kaçırılma, cinsel istismar, balkon ve pencereden düşme, boğulma, zehirlenme, yanma, elektrik çarpması, trafik kazası... Çocuklar, evde, sokakta, kreşte, okulda, parkta, tatilde, trafikte, kırsal kesimde 300 çeşit kaza ve olay nedeniyle ölüyor, yaralanıyor ya da engelli kalıyor.
Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay'ın yazısı...
Medyaya sürekli yer alan çocuk ölüm haberlerinden etkilenen ikiz çocuk babası M. Yaşar Durukan, Türkiye’de çocukların ölümüne neden olan olayları araştırmaya başladı. Durukan, üç yıl sürer araştırması sırasında 200 bin gazete sayfası inceledi ve Türkiye’nin çocuk kazaları envanterini çıkardı. Sonuç ürkütücüydü: Ülkemizde çocukların 300 çeşit kaza ve olay nedeniyle hayatını kaybettiği, yaralandığı ve engelli kaldığı ortaya çıktı. ABD’de ise bu sayı yaklaşık 70.
0-12 yaş aralığındaki çocukları bu 300 kaza ve olaya karşı korumanın yollarını da araştıran baba, aileleri yakından ilgilendiren bilgileri “Çocuğunuzu Koruyun” adlı kitapta topladı.
Durukan, “Bu kitap, aileleri korkutmayı değil aksine çocukların her yerde karşılaştıkları tehlikeleri öğretmeyi hedefliyor. Çocuğunuzu Koruyun kitabı, bebekler ve çocuklar için güvenli bir ortamın nasıl oluşturulacağını öğreten değerli bilgiler içeriyor” diyor. İşte öneriler:
ACİL DURUMLAR İÇİN PLAN
Acil bir durumda çocuğunuzu nereye götüreceğinizi biliyor musunuz? Pediatrik acil bakım hizmeti sunan hastaneleri şimdiden araştırıp olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olun. Hangi hastanelerde çocuk cerrahı, çocuk narkozcusu ve pediatrik yoğun bakım üniteleri olduğunu bilin. Ailenizdeki her bireyin kalp masajı ve ilk yardım becerilerini edindiğinden emin olun.
KÜVET - LEĞEN - KOVA
Çocuklar suyla oynamayı çok sever. Ancak su dolu kaplar üç yaş altı çocuklar için önemli bir tehlike. 4 - 5 santimetrelik, ağzı ve burnu kaplayacak miktarda su bile çocuklarda boğulmaya neden olur. Çocukların içine düşüp, boğulma riskini beraberinde getireceğinden banyo küveti, leğen, kova ve benzeri kaplarda su biriktirilmemeli.
YATILI OKULLAR, YURTLAR
Çeşitli yurtlarda ortaya çıkan cinsel istismar olayları birçok ailenin güvenini derinden sarstı. Çocuğunuzu sık sık ziyaret edip bir sorunu olup olmadığını sorun. Bir gariplik hissederseniz hemen bir psikiyatra başvurun.
ASLA YALNIZ KALMAMALI
Eviniz, ailenin tüm üyeleri için güvenli ve rahat bir sığınak anlamına gelse de potansiyel çocuk tuzaklarıyla doludur. Evinizdeki tüm bölümleri arasında, çocuğunuz için en tehlikeli olanı mutfaktır. Yanıkların en çok meydana geldiği yer mutfaklardır. Mutfak ev yangınlarının başladığı birincil yerdir. Çocuk mutfakta yalnız kalmamalı. Hatta bebeğinizin yemeklerini de burada yedirmeyin.
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