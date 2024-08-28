Çocuklar bu hediyeye bayılacak! Çok satan Globber scooter bugüne özel %25 indirimli

Çocukların yüzündeki minicik bir tebessüm, hepimizi mutlu etmeye yetiyor. Bu yüzden zaman zaman minikleri sevindirmek istiyor; onlara hayalini kurdukları oyuncakları, kıyafetleri alıyoruz. Bugün de çocuğunuzu, kardeşinizi, yeğeninizi sevindirme gününüz olsun isterseniz doğru yerdesiniz. Bugün, onlara unutulmaz bir hediye vermenin tam zamanı! Globber'ın bugüne özel çok satan scooterı indirime girdi. Çocuklarınıza mutluluk ve özgürlük dolu anlar yaşatmak için bu fırsatı değerlendirmeyi unutmayın, işte detaylar!

Çok satanlarda birinci sırada: Globber Elıte Deluxe Lights Scooter, Pembe

Katlanabilir olmasıyla öne çıkan, 3 ila 9 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış yüksek kalitedeki Globber Elite Deluxe Lights Scooter; dikkat çekici LED ışıklarıyla çocukların favorisi. Sağlam bir yapıya sahip olması sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sunan bu scooter, ergonomik tasarımı ve ayarlanabilir yüksekliği ile rahat ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Çocukların scooter keyfini artırmak ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak için üretilen bu model, yalnızca 50 kilogram ağırlığında.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kızımın scooterı eskiyince bu markayı aldım. Yeğenlerime 5 sene önce almıştım hâlâ sürüyor, kızım zaten bayıldı, rengine ışıklarına. Bir de sürerken daha dengeli gidiyor eskisine göre. Biraz ağır bir scooter ama sürerken çocuk için bu sanırım avantaj. Sadece şu katlama olayını ben bir türlü tek seferde beceremiyorum, video izleyip çözerim umarım. Tavsiye ediyorum."

"Öncelikle belirtmeliyim ki kutuyu açıp ürünü elinize aldığınızda malzeme kalitesini anlıyorsunuz çok iyi, pembe rengi çok hoş. Kurulumu çok basit mandala gidondaki mandala basıp yuvaya sokuyorsunuz. Katlanabiliyor. Önünde bir buton var ve bastığınızda tekerlekler kilitleniyor. Eğer çocuğunuz daha küçükse yatış özelliğini düz sürüşe geçirebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Tekerleklerindeki ışıklar gayet güzel yanıyor. 3 yaştan itibaren diyor fakat çocuğum 28 aylık ve 92 cm boyunda. daha üstüne biner binmez sürmeye başladı bir kere bile düşmedi. Çok ergonomik."

Mavi rengi de indirimde: Globber Elıte Deluxe Lights Scooter

Kullanıcılar ne diyor?

"Çocuklarım çok beğendi. Güzel bir hediye oldu. Tavsiye ediyorum. Kurulumu, sürmesi kolay."

"Kaliteli, beğendik. Çocuklarım da sevdi."

Bu içerik 28 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.