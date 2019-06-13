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Çocuklar buldu...Bursa’da esrarengiz olay

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 09:40 | Son Güncelleme

Bursa’da inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda bulunan iki köpeğin cansız haldeki görüntüsü polisi harekete geçirdi.Olay, Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesinde yapımı devam eden inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda meydana geldi.

Çocuklar buldu...Bursa’da esrarengiz olay

Bursa’da inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda bulunan iki köpeğin cansız haldeki görüntüsü polisi harekete geçirdi.
Olay, Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesinde yapımı devam eden inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoldan geçen çocuklar inşaatın önünden geçerken kötü kokular duyunca içeri girdi. Yağışla birlikte su dolan asansör boşluğunda iki köpeğin cansız bedeniyle karşılaşan çocuklar hemen 155 polis imdat hattını aradı. Olay yerine gelen ekipler köpeklerin ölüm sebeplerini araştırmak için çalışma başlattı.

Çocuklar buldu...Bursa’da esrarengiz olay

Çocuklar buldu...Bursa’da esrarengiz olay

Çocuklar buldu...Bursa’da esrarengiz olay

Çocuklar buldu...Bursa’da esrarengiz olay

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