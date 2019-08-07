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Çocuklar buldukları cüzdanı belediyeye teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon Belediyesinin ’Gezici Sokak Tiyatrosu’nu izleyen çocuklar, izlemlerini gerçek hayatta uygulamaya başladılar.

Çocuklar buldukları cüzdanı belediyeye teslim etti

Amasya’nın Merzifon Belediyesinin ’Gezici Sokak Tiyatrosu’nu izleyen çocuklar, izlemlerini gerçek hayatta uygulamaya başladılar. Sokakta buldukları cüzdanı çocuklar belediye’ye teslim etti.
Tematik oyunlar sergileyen ve içerisinde “Cüzdan bulursak ne yapmalıyız?” konulu bir oyunun da yer aldığı Merzifon Belediyesinin Gezici Sokak Tiyatrosu’nu izleyen çocuklar, bu etkinlikten feyiz alarak buldukları cüzdanı sahibine teslim edilmesi için belediyeye götürdü.
Cüzdanın içerisini karıştırmadan getirdiklerini söyleyen Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, “Çocuklarımızın üzerinde projemizin bu kadar etkili olması bize büyük gurur ve mutluluk verdi. Örnek davranışları için kendilerine hediye takdiminde bulunduğumuz yavrularımıza teşekkür ediyor, gözlerinden öpüyorum" diye konuştu. Başkan Kargı, çocukları örnek davranışlarından dolayı ödüllendirdi.

Çocuklar buldukları cüzdanı belediyeye teslim etti

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