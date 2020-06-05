"Çocuklar Corona Salgınında 'Süper Taşıyıcı' Değil"

Bilim dünyası, Corona virüsü salgınının yayılmasında çockların rolüne ilişkin daha önce yapılan açıklamalardan 180 derece dönüş yaptı. Fransa'da yapılan araştırmalar, Corona virüsü nedeniyle yaşanan pandemide "süper taşıyıcı" olarak tanımlanan çocukların, COVID-19'a yetişkinlerden daha az yakalandıklarını ve çok az bulaştırıcı rol oynadıklarını ortaya çıkardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Corona virüsü ile mücadele politkalarında danışmanlık eden Bilim Konseyi'nin Başkanı Jean-François Delfraissy, "salgının artık kontrol altında olduğunu" ilan etti. Paris yakınlarındaki Creteil Devlet Hastanesi'nde 15 yaşın altındaki 605 çocuk üzerinde yapılan deneyler, çocukların COVID-19 virüsüne yetişkinlere oranla hem daha az yakalandığını, hem de daha az bulaştırdıklarını ortaya koydu. Creteil Devlet Hastanesi çocuk-enfeksiyoloji uzmanı ve Fransız Pediatri Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Robert Cohen'in başkanlığında 27 pediatri uzmanı doktorun 605 çocuk üzerinde yaptığı araştırmada, virüse en az yakalanan grup olan çocukların COVID-19'un yayılmasındaki rolü araştırıldı.

MedRxiv sitesinde yayınlanan sonuçlara göre, çocukların virüsün yayıldığı ilk günlerde korkulduğunun aksine "süper taşıyıcı" olmadıkları saptandı. Buna bağlı olarak da, okulların kapatılması ve en riskli grup olan yaşlıların çocuklarla bir araya getirilmemesi politiklarının "yanlış" olduğu belirlendi. Fransa Kamu Sağlığı Kurumu verilerine göre, pediatrik vakalar toplamda, dünya çapındaki tüm COVID-19 vakalarının küçük bir kısmını (yüzde 1 ila yüzde 5) temsil ediyor. Prof. Cohen, "Bu hastalık esas olarak yetişkinleri hedef alıyor, en ciddi formları ise neredeyse sadece yaşlılarda ya da ağır bir hastalığı olanlarda meydana geliyor. Enfekte bir kişiyi belirleyip, yakınlarını test ettiğinizde, çocukların virüse yakalanma olasılığının yetişkinlerden 2 ila 5 kat daha az olduğunu gördük" dedi. Cohen başkanlığında yürütülen araştırmada, üzerinde inceleme yapılan 605 çocuk hastadan 322'sinde semptom görülmezken, 283'ünde, ateş, öksürük, ishal, tat alamama gibi hafif semptomların görüldüğü vurgulandı. COVID-19'a yakalandığı halde hiçbir belirti göstermeyen 322 hastadan 118'inin önceki haftalarda bazı semptomları taşıdıkları kaydedildi.

Çapraz bağışıklık: Virüs neden çocuklara daha az bulaştı? Prof. Cohen çocuklar ile ilgili bu yeni tespiti, "Çocukların burun mukozasında virüs için daha az alıcı var gibi görünüyor. Çocuklar ayrıca daha iyi korunuyorlar çünkü zaten başka tip Corona virüslere önceden yakalanmış ve bağışıklık kazanmışlar. Biz buna çarpraz bağışıklık diyoruz. Sanki daha önce buna benzer virüslere yakalandıkları için antremanlı gibiler. Daha da çarpıcı yanı, çocukların küçük boylarının bir avantaj olup olmadığını inceliyoruz. Kısa oldukları için, havada uçuşan tükürük damlalarını yüzlerine daha az almalarının bir rolü var mı, buna bakıyoruz" sözleriyle açıklıyor. Okula dönüş tartışması Araştırmada ortaya çıkan bulgulara göre, bu çocuklardan yalnızca 11'inin, yani yüzde 1,8'inin PCR testi pozitif çıktı. Seroloji, yani antikor tespiti için yapılan kan testinde ise, 65 çocuğun (yüzde 10,7) pozitif sonuç verdiği anlaşıldı. PCR testi pozitif çıkan, yani COVID-19'a yakalanan çocukların, "yalnızca" bu virüsü taşıyan bir kişi ile temas halinde olduğu için virüsü kaptığı belirlendi.

Uzmanlar, bu sonuçların ardından çocukların eğitimlerine dönmeleri ve okulların açılması çağrısı yaptı. Dr. Cohen de, çocukların, el yıkama ve mesafe kurallarına uyarak, bir an evvel okullarına dönmelerinde sakınca olmadığını savundu. "Fransa'da virüs kontrol altında" Fransa'da Corona virüsünün Mart ayı başından bu yana sürdürdüğü etkisi sonucu ülkede toplam 29 bin 65 kişi yaşamını yitirdi. Ancak iki haftadır ölü sayısında ve yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısında düzenli gerileme yaşanıyor. Son 24 saat içinde COVID-19 nedeniyle 44 kişi yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda ise halen 1163 hasta tedavi görüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Corona virüsü ile mücadele politkalarında danışmanlık eden Bilim Konseyi'nin Başkanı Prof. Jean-François Delfraissy, "Makul bir şekilde, salgının kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Virüs dolaşmaya devam ediyor ancak yavaş bir hızda dolaşıyor. Ama her şeyden önce, yeni vakaları tespit etmek için tüm araçlara sahibiz" dedi. Bilim Konseyi'nden "4 senaryolu" rapor