"Çocuklar daha çok protein tüketmeli"

ANKARA, (DHA) - ÇOCUKLARIN besinlerden ihtiyaçları kadar ve dengeli bir şekilde tüketmeleri gerektiğini söyleyen Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, "Okul çağındaki çocuklarda protein çok önemlidir. Her ana öğünde iyi kaliteli protein içeren besinler tüketmelerine gayret edilsin" dedi.

Çocuklarda protein gereksinmesinin büyüme süreci nedeni ile daha fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Şanlıer, "Yumurta ve anne sütü tüm amino asitleri dengeli bir biçimde bünyesinde bulundurduğu için örnek protein, hayvansal kaynaklı ürünlerde bulunan proteinler ise (kırmızı et, tavuk-hindi eti, balık, süt ve ürünleri) tüm elzem aminoasitleri içerdiği ve aminoasit içerikleri dengeli olduğu için 'iyi kaliteli protein' olarak isimlendirilmektedir" diye konuştu.

HER ÖĞÜNDE DÜZENLİ KULLANILMASI GEREKEN BESİNLER

"Süt, yoğurt, et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, sebze ve meyve grubu ve ekmek, bulgur, makarna, pirinç her öğünde yeterli miktarlarda tüketilmesine dikkat edilmelidir" diyen Prof. Dr. Şanlıer, "Ayrıca, hastalıklara karşı daha dirençli olmaları ve sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için her gün en az 5 porsiyon taze sebze veya meyve tüketmeleri önerilmektedir." ifadelerini kullandı.