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Çocuklar "Diji Servis" ile okula daha güvende gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

Türkiye'de okul servislerinde çocuk unutulması vakaları üzerine harekete geçen Sakarya'daki bir anaokulu, ailelerin çocuklarının servisle olan yolculuğunu anlık takip edebildiği "Diji Servis" uygulaması başlattı - Uygulama sayesinde aileler, cep telefonlarına yüklenen programla çocuklarının servis yolculuğunu, okula ve eve ulaşmalarını anlık takip edebiliyor - Akyazı Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Fetih Çabukoğlu: - "Bu sistem sayesinde artık çocukların servislerde unutulmasına, çocuklarımızın sıcak veya soğuk havalarda servisi dakikalarca beklemesine, velilerimizin 'Acaba çocuğum okula ulaştı mı, güvende mi, serviste unutuldu mu?' kaygılarına son veriyoruz"

Türkiye'de okul servislerinde çocuk unutulması vakaları üzerine harekete geçen Sakarya'daki bir anaokulu, ailelerin çocuklarının servisle olan yolculuğunu anlık takip edebildiği "Diji Servis" projesini hayata geçirdi.

Akyazı Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Fetih Çabukoğlu ve firma temsilcisi Serdar Babaoğlan tarafından çocukların öğrenci servislerinde unutulmasının önüne geçilmesi amacıyla "Diji Servis" uygulaması geliştirildi.

Uygulama sayesinde aileler, cep telefonlarına yüklenen programla, çocuklarının servis yolculuğunu, okula ve eve ulaşmalarını anlık takip edebiliyor.

Okul idaresi, veliler ve servis şoförleri tarafından kullanılan uygulamayla çocukların daha güvende seyahat etmesi amaçlanıyor.

- "Kaygılara son veriyoruz"

Akyazı Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Fetih Çabukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın 6 yaşındaki öğrencisinin fikriyle ortaya atılıp İzmir'deki yazılım firması tarafından geliştirildiğini anlattı.

Uygulamanın servis şoförü, veli ve okul idaresi tarafından kullanıldığını aktaran Çabukoğlu, "Bu sistem sayesinde artık çocukların servislerde unutulmasına, çocuklarımızın sıcak veya soğuk havalarda servisi dakikalarca beklemesine, velilerimizin 'Acaba çocuğum okula ulaştı mı, güvende mi, serviste unutuldu mu?' kaygılarına son veriyoruz." diye konuştu.

Çabukoğlu, iki yıldır kullandıkları uygulamayı önce Sakarya, daha sonra da Türkiye'deki okullarda geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "Diğer bölgelerdeki servislerde de uygulamaya geçtiğinde artık 'Serviste çocuk unutuldu' haberleri de duymamış olacağız. Anne ve babaların kaygılarını ortadan kaldırmış olduğumuzu ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenci velisi Ebru Kara da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu uygulama bütün servislerde uygulansın çünkü çok iyi bir sistem. Servis eve gelirken mesafe olarak 250, 500 ve bin metre olarak ayarlayabiliyorsunuz. Alarm çaldığında çocuğunuzu servise götürüyorsunuz ve akşam servis eve yaklaştığı zaman yine alarm çalıyor, biz de çocuğumuzu servisten güvenli şekilde alıyoruz." diye konuştu.

Sistem sayesinde çocuklarının okula teslim edildiğinde idarecilerden telefonlarına mesaj gönderildiğini ifade eden Kara, "Diji Servis' sisteminden çok memnunuz. Çocuğumuzun güvenli şekilde okula gittiğini öğrenmiş oluyoruz." dedi.

- "Aklımız çocuklarımızda kalmıyor"

Öğrenci velisi Seval Çakmak ise uygulamayla çocuklarını daha güvenli şekilde okula gönderdiklerini belirterek, "Aklımız çocuklarımızda kalmıyor. Bu sistemi geliştirenlerden de Allah razı olsun. Telefonlarımıza bu uygulamayı indirip ayarlıyoruz ve belirli mesafeye servis gelince çocuğumuzu servise teslim ediyoruz. Akşam yine aynı mesaj geliyor ve evin önüne çıkıp servisten çocuğumu alıyorum. Bu sayede sayesinde çocuğumuzu erkenden çıkarıp servis beklemiyoruz, zamandan da tasarruf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Servis şoförü Mehmet Önler, sistemin çok faydalı olduğunu vurgulayarak, her serviste uygulanması gerektiğini kaydetti.

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