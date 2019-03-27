Uygulamanın servis şoförü, veli ve okul idaresi tarafından kullanıldığını aktaran Çabukoğlu, "Bu sistem sayesinde artık çocukların servislerde unutulmasına, çocuklarımızın sıcak veya soğuk havalarda servisi dakikalarca beklemesine, velilerimizin 'Acaba çocuğum okula ulaştı mı, güvende mi, serviste unutuldu mu?' kaygılarına son veriyoruz." diye konuştu.

Okul idaresi, veliler ve servis şoförleri tarafından kullanılan uygulamayla çocukların daha güvende seyahat etmesi amaçlanıyor.

Çabukoğlu, iki yıldır kullandıkları uygulamayı önce Sakarya, daha sonra da Türkiye'deki okullarda geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "Diğer bölgelerdeki servislerde de uygulamaya geçtiğinde artık 'Serviste çocuk unutuldu' haberleri de duymamış olacağız. Anne ve babaların kaygılarını ortadan kaldırmış olduğumuzu ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenci velisi Ebru Kara da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu uygulama bütün servislerde uygulansın çünkü çok iyi bir sistem. Servis eve gelirken mesafe olarak 250, 500 ve bin metre olarak ayarlayabiliyorsunuz. Alarm çaldığında çocuğunuzu servise götürüyorsunuz ve akşam servis eve yaklaştığı zaman yine alarm çalıyor, biz de çocuğumuzu servisten güvenli şekilde alıyoruz." diye konuştu.

Sistem sayesinde çocuklarının okula teslim edildiğinde idarecilerden telefonlarına mesaj gönderildiğini ifade eden Kara, "Diji Servis' sisteminden çok memnunuz. Çocuğumuzun güvenli şekilde okula gittiğini öğrenmiş oluyoruz." dedi.

- "Aklımız çocuklarımızda kalmıyor"