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'Çocuklar, doğru davranış biçimlerini disiplin sayesinde kazanır'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 23:47 | Son Güncelleme

MEDICANA Bursa Hastanesi'nde, 'Sağlıklı ve Mutlu Bir Gebelik İçin Yanınızdayız' sloganıyla 'Gebe Akademisi'nin son oturumu gerçekleştirildi.

'Çocuklar, doğru davranış biçimlerini disiplin sayesinde kazanır'

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)- MEDICANA Bursa Hastanesi'nde, 'Sağlıklı ve Mutlu Bir Gebelik İçin Yanınızdayız' sloganıyla 'Gebe Akademisi'nin son oturumu gerçekleştirildi. 'Çocuklarda Disiplin'in konuşulduğu oturumda Medicana Bursa Hastanesi'nden Uzman Psikolog Ece Özçırak, "Çocuklar disiplin sayesinde davranışların sınırlarını anlayıp, beklenen doğru davranış biçimlerini kazanmayı öğrenirler" dedi.
Sur Yapı Avm'de sonuncusu yapılan eğitimde 'Çocuklarda Disiplin' ile ilgili merak edilenler Medicana Bursa Hastanesi Uzman Psikolog Ece Özçırak tarafından cevaplandırıldı. Çocuk eğitiminde disiplinin çocuğun fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ece Özçırak, "Çocuklar disiplin sayesinde davranışların sınırlarını anlayıp, beklenen doğru davranış biçimlerini kazanmayı öğrenirler. Böylece, uzun vadede çocukları sağlıklı ve dengeli bir şekilde yetişkinliğe hazırlamak mümkün olacaktır. Disiplin, birçok yetişkinin düşündüğü gibi çocuklara katı kurallar koymak demek değildir. Belirli kurallar ile çocuğun tüm özgürlüğünün kısıtlandığı bir yaklaşım çocukta olumlu, kabul edilebilir davranışı geliştirmekten ziyade isyana ve daha çok uyumsuz davranışın ortaya çıkmasına sebep olur. Bu nedenledir ki disiplin, çok sert ya da çok kızgın bir şekilde olmamalıdır. Bunun yerine kararlı ve tutarlı olmalıdır. Disiplinin amacı, çocuklara sınırları öğretmek olduğu gibi asıl amaç, özdenetim mekanizmasını geliştirmektir. Çocuğun, neyi neden yapamayacağı veya yaptığı davranışların ne gibi sonuçlara yol açacağını anlaması ve davranışlarını bu doğrultuda kendisinin yönlendirebilmesi çocuk yetiştiren anne ve babalar için çocuklarına kazandıracakları en önemli farkındalıktır. Etkili ve doğru disiplin anlayışı çocukların öz-denetim mekanizmasını geliştirerek farkındalığı yüksek ve davranışlarının sonuçlarını ölçebilen çocuklar yetiştirmemizi sağlar’’ dedi.
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'Çocuklar, doğru davranış biçimlerini disiplin sayesinde kazanır'

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