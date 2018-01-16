Çocuklar Duymasın 24. bölümde Haluk'a büyük şok!

Tutku ile yaptığı konuşma sonrası, duyduklarını kendine yediremeyen Meltem, mahkeme gününe kadar ortadan kaybolur. Mahkeme günü gelip çatar. Haluk mahkemede hakime ayrılmak istemediğini söyler. Şaşkına dönen Meltem, Haluk'tan ayrılmakta kesin kararlıdır ve evden ayrılır.

Meltem'i ziyarete giden Gönül ise Haluk'un sevgilisinin Tutku olduğunu öğrenir ve şaşkına döner.

Haluk ile sevgili olmanın hayallerini kuran Tutku, Meltem ile Haluk'un boşanmadığını öğrenince deliye döner. İkiliyi ayırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır. Tutku, Haluk'un yanına giderek Meltem'in bir sevgilisi olduğunu ve onunla birlikte yurtdışına gittiğini söyler. Bu haber karşısında hem şaşıran hem de öfkelenen Haluk ne yapacak? Tutku'ya inanacak mı?

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