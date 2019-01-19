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Çocuklar Duymasın'a iki sürpriz oyuncu! Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 19.01.2019 02:03 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisine iki yeni isim katıldı. Ekrana ara veren Çocuklar Duymasın'ın 65. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Çocuklar Duymasın'a iki sürpriz oyuncu! Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D’nin, yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, birbirinden samimi hikayelerin izleyiciyle buluştuğu dizisi Çocuklar Duymasın’ın kadrosuna aynı zamanda sosyal medya fenomenleri de olan Doğa Konakoğlu ve Ufuk Meriç katıldı.

Dizide Doğa Konakoğlu, Element karakterine hayat verirken; Ufuk Meriç ise Element’in üvey kardeşi Ercüment olarak karşımıza çıkacak.

Meltem'in (Pınar Altuğ) üniversite arkadaşının çocukları olan Element ve Ercüment’in komik hikayeleri, diziyi daha da eğlenceli hale getirecek. Çocuklar Duymasın yeni bölümü ile 23 Ocak Çarşamba Kanal D’de.

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