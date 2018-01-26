Çocuklar Duymasın'da oynamayı reddetmişti! Furkan'a Havuç şoku!

Yıllar önce “Çocuklar Duymasın” dizisin de canlandırdığı “Havuç Emre” karakteri ile üne kavuşan 27 yaşındaki oyuncu Furkan Kızılay İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

Habercilerin görüntülemesi ile hayranlarının fark etmesi ve kendi aralarında “Havuç buradaymış, bizde fotoğraf çektirelim.” demelerini duyan ama bundan rahatsız olmayan Furkan Kızılay, hiç kimseyi kırmayarak bütün hayranları ile fotoğraf çektirdi. Furkan Kızılay farklı rollerde oynmamak istediği gerekçesiyle Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümlerinde oyamayı kabul etmemişti.

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?