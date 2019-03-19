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Çocuklar Duymasın'da Tutku karakteri böyle dönüyor! Çocuklar Duymasın 73. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.03.2019 02:09 | Son Güncelleme

Kanal D'de ekrana gelen Çocuklar Duymasın'ın 73. yeni bölümünde büyük bir sürpriz yaşanacak. Haluk’a saplantılı bir şekilde aşık olan Tutku karakteri diziye geri dönüyor. Gülin İyigün'ün canlandırdığı Tutku, bir yıl önce Haluk ve Meltem'in hayatından çıkmıştı. Haluk ve Meltem'in yuvasını dağıtma noktasına getiren Tutku yeni bölümde geri dönüyor. İşte Çocuklar Duymasın 73. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D’nin yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği Çocuklar Duymasın'ın 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizide daha önce Tutku karakterini canlandıran Gülin İyigün, yeni bölümde geri dönüyor. Haluk’a saplantılı bir şekilde aşık olan ve bir yıl önce Haluk ve Meltem’in hayatından çıkan Tutku, hiç beklenmedik bir anda karşılarına çıkar.

Zamanında derin bir aşkla Haluk’a bağlı olan Tutku’nun ne amaçla döndüğü merak konusudur. Emin olunan tek bir şey vardır. Ne istese elde etmeyi başarmış bu kadın, artık daha güçlüdür. Ve yaşanan onca şeyden sonra döndüyse çok büyük bir nedeni vardır.

Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle 20 Mart Çarşamba saat 19.45'te Kanal D'de!

TUTKU

ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA HALUK VE MELTEM BOŞANIYOR MU?
Meltem ve Haluk boşanacak mı? Boşanma kararının arkasında yatan gerçek ne?

Meltem'in aldığı boşanma kararını Haluk'a söylemesinin ardından çift arasındaki ipler iyice gerilir. Bu karara anlam veremeyen herkes onlarla konuşmaya çalışır. Özellikle Gönül, Meltem'e ısrarla bu kararı neden aldığını sorar. Fakat Meltem, ayrılma kararının arkasında durur ve Haluk ile arasındaki aşkın bittiğini söyler. Haluk da keza beklemediği bu durum karşısında öfkelidir. Avukat tuttuğunu söyler.

Öte yandan Tuna ve Işıl arasındaki yakınlaşma devam etmektedir. Tuna, Işıl ile olan buluşmasına Haluk'u da çağırır.

Ancak öyle bir şey yaşanır ki tüm dengeler bu olay sonucunda altüst olacaktır. Daha önce Haluk ve Meltem'in yuvasını dağıtma noktasına getiren Tutku, geri döner. Tüm bu yaşanan olayların ardında nasıl bir plan var? Haluk ve Meltem ne yapacak? Tutku'nun geri dönmesindeki amaç ne?


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