Çocuklar Duymasın'daki yeni 'Havuç' sosyal medyada alay konusu oldu

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'da Havuç karakterinin geri döneceğini duyuran yapımcı Birol Güven, karakteri canlandıracak kişinin de kim olduğunu açıkladı. Güven'in fotoğraf paylaşmasıyla sosyal medya yıkıldı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Yeni Havuç'un ilk görüntüsünü paylaşan Birol Güven, oyuncunun kim olduğunu da açıkladı. Havuç'u canlandıracak kişinin Baran Erdoğan olduğunun açıklanmasıyla herkes "Havuç bulamayınca turpu boyamışlar." dedi.

BARAN ERDOĞAN KİMDİR?

Baran Erdoğan, 1986 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Actor Studio Mezunu olan Erdoğan, 2010 yılında yaylınlanan Yahşi Cazibe dizide oynadı. Daha sonra 'Kanıt' dizisinin 2011 yılında yayınlanan 2. sezonunda rol aldı. Aynı yıl Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın gibi isimlerin başrolünü oynadığı Alemin Kralı adlı dizide oynadı. 2014 yılında yayınlanan Hayat Yolunda adlı dizide rol aldı. 2014 yılında vizyona giren Piyasadan Büyük Alacağımız Var adlı filmde Kadir karakterine hayat verdi. Başrolde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Kocan Kadar Konuş: Diriliş adlı filmde ise 'Tolga' karakterini canlandırdı.