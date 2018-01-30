'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Ayrılık İş Yapıyor" başlıklı yazısı şöyle:

"Çocuklar Duymasın'da (Kanal D) Birol Güven'in, 'boşanma meselesine' kırdığı çark deyim yerindeyse geminin tümünü kurtardı. Dizi, son üç haftadır hakikaten çok iyi reyting alıyor.

Vasata bağlamış bir mutluluk ve çocukların olağanın dışına çıkmayan maceraları bu konuda sözünü bir hayli zaman önce tüketmiş dizide demode duruyordu. Ama ayrılık öyle mi? Değilmiş işte.

Bizim izleyici komedinin içinde bile ağır dram beklentisinde artık. Ve hakkını verelim ki Birol Güven seyircinin nabzını dinleyen 'beklenti profesörü' olarak dizi tarihinde yerini alıyor!"