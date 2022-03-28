Çocuklar Duymasın’ın ‘Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı: Otobüste sevişen birilerini görsem...

Çocuklar Duymasın’da Fıs Fıs İsmail karakterine hayat veren Süleyman Yağcı ‘kadınlar tayt giymesin’ diyerek tepki çekti, gündem olunca ünlü isim açıklamalarının da dozunu arttırdı. 2. Sayfa'ya konuk olan Süleyman Yağcı sözlerinin arkasında olduğunu yeniledi. Gergin anların yaşandığı programda Yağcı, kendisine ‘sapık’ diyenlere de cevap verdi.

“Benim neye ‘iğrenç’ dediğimi herkes biliyor" diyen Süleyman Yağcı şunları söyledi:

"%10 bilmeyen var onu da giyenler ve giydirenler. Bana ‘sapık’ diyenler asıl tehlikeli olan onlardır. Ben ‘adaplı şekilde giyinsin’ diyorum. Onlar ‘bırak daha açık giysinler, biraz daha bakalım’ diye düşünenler. Bir şey için ‘çirkin’ demek beğenmemektir. Ben ‘çirkin’ demedim. ‘Çirkin’ demek başka bir şey ‘iğrenç’ demek başka bir şey. O pis manzarayı görmek kimse izlemek zorunda değil. Pisten kastım giydiği şeylerin ortada olması. Her yerinin görünüyor olması. Adap var! Eskiden de bu tayt vardı ama dikkat edilirdi. İğrenç kelimesi hakarettir, ben de öyle tayt giyenlere hakaret ediyorum."

ÖPÜŞENLERE MÜDAHALE EDİYORMUŞ

Açıklamasının dozunu artıran ünlü isim "O tarz giyinen herkes benim için iğrençtir” diyerek şoke etti. Çocuklar Duymasın’ın ‘Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı hızını alamadı ve otobüste ve parkta öpüşenlere de müdahale ettiğini anlattı.

Yağcı konuşmasında "Otobüste sevişen birilerini görsem onları da uyarırım. Benim yanımda kimse böyle bir şey yapamaz. Yanağından öper, el ele yürür buna bir şey demem ama otobüste metro da sıkıştırıp öpüşürse buna müdahale ederim.” dedi.

