MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çocuklar Duymasın’ın ‘Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı: Otobüste sevişen birilerini görsem...

Çocuklar Duymasın’ın ‘Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı: Otobüste sevişen birilerini görsem...

28.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın’ın ‘Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı tayt açıklamasından sonra yeni bir açıklamayla daha tepki çekti. Süleyman Yağcı açıklamasında "Otobüste sevişen birilerini görsem uyarırım. Öpüşürsen 'öpüşemezsin' derim" yorumuyla dikkat çekti.

Çocuklar Duymasın’da Fıs Fıs İsmail karakterine hayat veren Süleyman Yağcı ‘kadınlar tayt giymesin’ diyerek tepki çekti, gündem olunca ünlü isim açıklamalarının da dozunu arttırdı. 2. Sayfa'ya konuk olan Süleyman Yağcı sözlerinin arkasında olduğunu yeniledi. Gergin anların yaşandığı programda Yağcı, kendisine ‘sapık’ diyenlere de cevap verdi.

“Benim neye ‘iğrenç’ dediğimi herkes biliyor" diyen Süleyman Yağcı şunları söyledi:

"%10 bilmeyen var onu da giyenler ve giydirenler. Bana ‘sapık’ diyenler asıl tehlikeli olan onlardır. Ben ‘adaplı şekilde giyinsin’ diyorum. Onlar ‘bırak daha açık giysinler, biraz daha bakalım’ diye düşünenler. Bir şey için ‘çirkin’ demek beğenmemektir. Ben ‘çirkin’ demedim. ‘Çirkin’ demek başka bir şey ‘iğrenç’ demek başka bir şey. O pis manzarayı görmek kimse izlemek zorunda değil. Pisten kastım giydiği şeylerin ortada olması. Her yerinin görünüyor olması. Adap var! Eskiden de bu tayt vardı ama dikkat edilirdi. İğrenç kelimesi hakarettir, ben de öyle tayt giyenlere hakaret ediyorum."

'Fıs Fıs İsmail' Süleyman Yağcı'nın tayt yorumuna Aynur Aydın'dan sert tepki'Fıs Fıs İsmail' Süleyman Yağcı'nın tayt yorumuna Aynur Aydın'dan sert tepki

ÖPÜŞENLERE MÜDAHALE EDİYORMUŞ

Açıklamasının dozunu artıran ünlü isim "O tarz giyinen herkes benim için iğrençtir” diyerek şoke etti. Çocuklar Duymasın’ın ‘Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı hızını alamadı ve otobüste ve parkta öpüşenlere de müdahale ettiğini anlattı.

Yağcı konuşmasında "Otobüste sevişen birilerini görsem onları da uyarırım. Benim yanımda kimse böyle bir şey yapamaz. Yanağından öper, el ele yürür buna bir şey demem ama otobüste metro da sıkıştırıp öpüşürse buna müdahale ederim.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıldız Tilbe'den hayranlarına uyarı! 'Düşersiniz bak'Yıldız Tilbe'den hayranlarına uyarı! 'Düşersiniz bak'
Yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi! 'Panter gibisin'Yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi! 'Panter gibisin'
'Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor''Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!

Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?

Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Sütyensiz paylaşım! +18 notuyla paylaştı

Sütyensiz paylaşım! +18 notuyla paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.