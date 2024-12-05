Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay’dan sevgilisine evlilik teklifi etti! Ogeday görünce ağladı...

Çocuklar Duymasın'da Havuç karakterine hayat vererek hafızalara kazınan ve son yıllarda Survivor performansıyla dikkat çeken 34 yaşındaki Furkan Kızılay özel hayatıyla gündemde.

Furkan Kızılay birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'te romantik bir evlilik teklifi etti. 34 yaşındaki oyuncu Furkan Kızılay, uzun zamandır beraber olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz’a Fransa'nın başkenti Paris’te yaptığı teklifle beğeni topladı.

Kızılay'ın romantik evlenme teklifine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Oyuncu, sevgilisi Tutku Yılmaz'ın büyük mutluluk yaşadığı anları Instagram hesabından video olarak paylaştı.

OGEDAY'I AĞLATAN EVLİLİK TEKLİFİ

Furkan Kızılay o anları ''Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen'' notunu yazarak paylaştı.

Oyuncunun paylaşımı sevenleri tarafından çok beğenildi. Kızılay'ın Survivor'dan yakın arkadaşı olan Ogeday Girişken, 'Ağladım be çok seviyorum sizi' yorumunu yaptı.



Oyuncunun Survivor yarışmasından diğer arkadaşı Damla Can ise, 'Maşallah sizeeee beeee. Mutluluğunuz daim olsun canlarım'' şeklinde tebrik mesajını yazdı.