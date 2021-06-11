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Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son hali inanılmaz

11.06.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Mary' karakterine hayat veren Demet Tuncer, yıllar sonra ortaya çıktı.

Eşiyle birlikte Amerika'da yaşayan Demet Tuncer'in müthiş değişimi şaşırttı.

1975 yılında İstanbul'da hukukçu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Demet Tuncer, oyuncu, şarkıcı ve dublaj sanatçısı kimliğiyle tanınıyor.
Uzun süredir ABD'nin Portland kentinde yaşamını sürdüren 46 yaşındaki Demet Tuncer'in yıllar içerisindeki değişimi gündem oldu.
Saçını koyu renge boyatan ve gözlük takan Tuncer, son haliyle sevenlerini şaşırttı.
Demet Tuncer'in son yıllarda oyunculuğun yanı sıra, şarkıcılık ve motivasyon konuşmacılığına daha önem verdiği öğrenildi.
Demet Tuncer, ABD'ye yerleşme nedenini şu sözlerle açıkladı: "Türkiye'nin gidişatı, iş alanlarımızın kısıtlayıcılığı potansiyelimizi görmemize engel olmaya başlamıştı. Ben kendimi çok sıkışmış ve tek düze hissediyordum. Evet ben… Bu kadar renkli yetenek ve kişilik skalasında olan ben... Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini ve bu nedenle evrenin bizi geldiğimiz yere, en başa götürdüğünü düşünmek rahatlattı."
Demet Tuncer reklam, seslendirme, müzikal, tiyatro ve sosyal sorumluluk projelerine ek olarak üst düzey toplantılarda, ödül törenlerinde, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunum ve konser çalışmalarını sürdürüyor.
Çağrı Tanrıöver ile evli olan Demet Tuncer'in bu evlilikten Ayza adında bir kızı bulunuyor.
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halaa hoş ve alımlı

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