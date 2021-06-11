Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son hali inanılmaz

Demet Tuncer, ABD'ye yerleşme nedenini şu sözlerle açıkladı: "Türkiye'nin gidişatı, iş alanlarımızın kısıtlayıcılığı potansiyelimizi görmemize engel olmaya başlamıştı. Ben kendimi çok sıkışmış ve tek düze hissediyordum. Evet ben… Bu kadar renkli yetenek ve kişilik skalasında olan ben... Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini ve bu nedenle evrenin bizi geldiğimiz yere, en başa götürdüğünü düşünmek rahatlattı."