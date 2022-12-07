Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son halini görenler tanıyamadı! Fıs Fıs İsmail'in biricik aşkıydı

Oyuncu olmadan önce seslendirmen ve şarkıcılık yapan Demet Tuncer, Çocuklar Duymasın dizisiyle televizyon ekranlarına adım atmıştı. Şimdilerde 47 yaşında olan Demet Tuncer, yıllar içerisindeki değişimiyle dikkat çekti.

1975 yılında İstanbul'da doğan Demet Tuncer, liseyi bitirdikten sonra bir süre ABD'de yaşadı. Orada oyunculuk eğitimi alan Tuncer, Türkiye'ye döner dönmez Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı. Daha sonra Kadın Terzisi, Arapsaçı ve Yahşi Batı gibi filmlerde kamera karşısına geçti.

Prenses ve Kurbağa filminde seslendirme yapan Demet Tuncer; Filinta dizisiyle televizyona geri döndü. Filinta'nın başrolünde Berrak Tüzünataç, Hazım Körmükçü gibi isimler yer alıyordu. 2017 yılında yeniden Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan Demet Tuncer, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor.

Sosyal medyada aktif olan Demet Tuncer, Instagram hesabında eğitici İngilizce videoları paylaşıyor.

Kitap seslendirmesi de yapan ünlü oyuncu, hayatına dair tüm detayları takipçilerinin beğenisine sunuyor.

47 yaşındaki Demet Tuncer'in hâlâ çok güzel olduğunu savunanlar kadar, ''Yıllar size acımamış'' diyenler de oluyor.



