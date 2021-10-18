Çocuklar Duymasın'ın Selçuk'u oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız

2002-2019 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın dizisinde 'Selçuk' karakterini canlandıran Mehmet Auf, kendisine bambaşka bir kariyer belirledi.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

1965 yılında Ankara'da doğan Mehmet Auf, ODTÜ'de Makine Mühendisliği okumuş, Kaliforniya'da Yapay Zeka konusunda yüksek lisans yapmıştı. Türkiye'ye döndükten sonra İktisat konularında da çalışmalar yapan Auf, Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Selçuk' karakteriyle oyunculuğu deneyimlemişti.

Milyonların 'Selçuk Bey' olarak tanıdığı Mehmet Auf, oyunculuğun ardından bir süre üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Auf, şimdilerde motivasyon konuşmacısı olarak çeşitli organizasyonlara katılıyor.

Kişisel gelişim konularında yazılar kaleme alan eski oyuncunun, birden fazla kitabı bulunuyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Mehmet Auf'un, Instagram'da 20 bini aşkın takipçisi bulunuyor.





