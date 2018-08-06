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Çocuklar Duymasın'ın yeni sezonu ne zaman başlıyor?

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 06.08.2018 16:01 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın yeni sezon ne zaman başlıyor? Çocuklar Duymasın yeni bölümleriyle 15 Ağustos Çarşamba günü Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak

Çocuklar Duymasın'ın yeni sezonu ne zaman başlıyor?

Birol Güven'in yapımcısı ve senaristi olduğu Çocuklar Duymasın, Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Herkesin Eylül ayında ekrana dönmesini beklediği Çocuklar Duymasın yeni sezonu erken açıyor.

Dizi yeni sezon ilk bölümüyle 15 Ağustos Çarşamba günü ekranlarda olacak.

BUSE SİNEM İREN KADROYA DAHİL OLDU

Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan, Zeyno Gönenç, Volkan Severcan, Baran Erdoğan, Melek Şahin, Alpaslan Özmol ve Şükrü Koruyucu gibi isimlerin yer aldığı sevilen diziye ünlü youtuber Buse Sinem İren de dahil oldu. Buse Sinem İren dizide Havuç'un eşi Simay karakterine hayat verecek.

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