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Çocuklar Duymasın'da Haluk, Meltem'e asılan adamı tek yumrukta nakavt etti!

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ | 22.01.2018 21:56 | Son Güncelleme 10 saat önce

Çocuklar Duymasın 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında, Haluk eşi Meltem'e asılan adamı tek yumrukla yere seriyor!

Çocuklar Duymasın'da Haluk, Meltem'e asılan adamı tek yumrukta nakavt etti!

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kıskançlık krizine giren Haluk, Meltem'e asılan adama yumruğu çakıyor.

HALUK ÇILDIRIYOR
Haluk, karısına asılan adamı görüyor ve çıldırıyor. Etrafı darmaduman eden Haluk, sonunda yumruğu çakıyor.

Haluk ile Meltem, eski günlerine dönebilecekler mi? Meltem ile Haluk, bozulan ilişkilerini toparlamaya çalışsalar da bunu başaramazlar. Tutku'nun devamlı etraflarında olması, ilişkileri önündeki en bütük engel olmaya devam eder. Çocuklar Duymasın, yeni bölümüyle pazar 20.00'de!

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