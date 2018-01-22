Çocuklar Duymasın'da Haluk, Meltem'e asılan adamı tek yumrukta nakavt etti!

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kıskançlık krizine giren Haluk, Meltem'e asılan adama yumruğu çakıyor.

HALUK ÇILDIRIYOR

Haluk, karısına asılan adamı görüyor ve çıldırıyor. Etrafı darmaduman eden Haluk, sonunda yumruğu çakıyor.

Haluk ile Meltem, eski günlerine dönebilecekler mi? Meltem ile Haluk, bozulan ilişkilerini toparlamaya çalışsalar da bunu başaramazlar. Tutku'nun devamlı etraflarında olması, ilişkileri önündeki en bütük engel olmaya devam eder. Çocuklar Duymasın, yeni bölümüyle pazar 20.00'de!

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