Çocuklar Duymasın'da Meltem'in dekoltesi Haluk'u çıldırtıyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın bitti bitecek derken yılbaşına bomba gibi bir bölümle hazırlanıyor. Dizinin internete özel fragmanı yayınlandı.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRİYOR

Yeni bölümde, yılbaşı gecesi için kız arkadaşlarıyla plan yaptığını söyleyen Meltem, kıyafetiyle Haluk'u çıldırıyor. Haluk, Meltem'i görünce kıskançlık krizine giriyor.

“Çocuklar Duymasın” Yılbaşı Özel Bölümü ile Ekrana Geliyor

Taş Fırın Haluk ve Meltem, birbirlerine yeni yıla dışarıda büyük bir eğlenceyle gireceklerini söylerler. Ancak ikisi de evde yalnız kalmayı planlamıştır. Durum böyle olunca evde büyük bir tartışma başlar. Her ikisi de evde yılbaşı kutlaması yapmaya çalışınca ortalık karışır.

Meltem, kendi tarzında, Taş Fırın Haluk ise kendi tarzında bir yılbaşı kutlaması yapınca ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkar. Meltem’in yılbaşı kutlamasına ışıklı bando, salsacılar, DJ gelirken, Haluk’un yılbaşı kutlamasına fasıl ekibi, horon ekibi, köçekler ve romanlar gelir. Salon ikiye bölünür, ikilinin dostları da bu geceye davetlidir. Meltem’ciler’in ve Haluk’çular’ın yılbaşı mücadelesi çok eğlenceli olur!

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?