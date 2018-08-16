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Çocuklar, ebeveynlerini 'kırmızı düdük'le uyaracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 19:14 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR Valisi Mustafa Tutulmaz, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyası kapsamında yolculuk yapan sürücülerin çocuklarına kırmızı düdük dağıttı.

Çocuklar, ebeveynlerini 'kırmızı düdük'le uyaracak

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR Valisi Mustafa Tutulmaz, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyası kapsamında yolculuk yapan sürücülerin çocuklarına kırmızı düdük dağıttı.
Vali Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar- Kütahya karayolu üzerindeki polis kontrol noktasını ziyaret etti. Trafik uygulamalarını denetleyen Vali Tutulmaz, durdurulan araçlardaki çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Vali Tutulmaz, 'kırmızı düdük' projesi hakkında bilgi verdi. Çocukların aileler üzerindeki etkisinin kullanılması gerektiğini belirten Tutulmaz, çocuklara anne ve babaların kural ihlali yapmaları halinde çalması için kırmızı düdük verdi. Çocuklara şapka ve tişört de hediye eden Mustafa Tutulmaz, sürücüleri de kurallara uymaları konusunda uyardı.
BABA VE ANNELERİNİZİ HATA YAPTIĞINDA DÜDÜKLE UYARIN
Çocuklara nasihatlerde bulunarak, kazaların oluş nedeni ve sonuçlarıyla ilgili bilgiler de veren Vali Tutulmaz, "Bu projenin amacı çocukları trafik denetiminin içine dahil etmek. Çocuklardan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, kemer takmayan, hız ve kırmızı ışık ihlali yapan anne ve babaları uyarmalarını istiyoruz. Trafik herkes için çok önemli bir hale geldi. Hız sınırlarına uymamız gerektiğini, trafik kurallarına uymamız gerektiğini dile getiriyoruz. Kurallara uymadığımız zaman yollarımız kan gölüne dönüyor. 'Yolların kralı olmaz, kuralı olur'. Bu sözü hatırlatmak istiyorum. Kurallara uyalım. Ailelerimizi ve sevenlerimizi üzmeyelim" dedi.
GEÇEN YIL KURBAN BAYRAMI'NDA 1 MİLYON 200 BİN ARAÇ GEÇTİ
Afyonkarahisar'ın kavşak noktası olması dolayısıyla yoğun trafik akışı olduğunu anlatan Mustafa Tutulmaz, "İlimize 12 kentten giriş yolu var. Bunların 7'si ana yol. Dolayısıyla ilimiz bayramda önemli bir geçiş noktası. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 1 milyon 200 bin araç geçişi oldu. Bu yıl da bu yoğunluğu bekliyoruz. Yoğun trafik dolayısıyla trafik denetimlerimizi de aynı ölçüde artırdık" diye konuştu.
Uygulama sırasında trafik ekipleri, sürücülere ve beraberindekilere lokum ikramiye etti.

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Çocuklar, ebeveynlerini 'kırmızı düdük'le uyaracakÇocuklar, ebeveynlerini 'kırmızı düdük'le uyaracakÇocuklar, ebeveynlerini 'kırmızı düdük'le uyaracakÇocuklar, ebeveynlerini 'kırmızı düdük'le uyaracak

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