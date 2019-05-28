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Çocuklar, ellerinde poşetlerle dereden sazan balığı yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:13 | Son Güncelleme

Kastamonu’da İnönü Mahallesinden geçen Karaçomak Deresine giren çocuklar, ellerinde poşetlerle sazan balığı yakaladı.Kastamonu’yu ikiye bölen Karaçomak Deresinde sazan balığı bolluğu yaşanıyor.

Çocuklar, ellerinde poşetlerle dereden sazan balığı yakaladı

Kastamonu’da İnönü Mahallesinden geçen Karaçomak Deresine giren çocuklar, ellerinde poşetlerle sazan balığı yakaladı.
Kastamonu’yu ikiye bölen Karaçomak Deresinde sazan balığı bolluğu yaşanıyor. İnönü Mahallesinde oyun oynayan çocuklar, dereden balıkların geçtiğini gördü. Bunun üzerine Karaçomak Deresine giden çocuklar, ellerinde poşetlerle sazan balığı yakaladı. Çocuklarla birlikte bazı vatandaşlarda dereye girerek, sazan balığı yakaladı.
Balık yakalayan çocuklardan bir tanesi, balığın dereden hızlıca geldiğini belirterek, “Hızlıca gelirken poşeti önüne tuttum ve balık poşetin içerisine girdi. Hala balık canlı, bazı yerlerinde yara var, yaralanmış galiba” dedi.
Bu mevsimde tutulması yasak olan Sazan Balıklarının, Karaçomak Barajından kapakların açılmasıyla birlikte bırakılan sularla geldiği tahmin ediliyor.

Çocuklar, ellerinde poşetlerle dereden sazan balığı yakaladı

Çocuklar, ellerinde poşetlerle dereden sazan balığı yakaladı

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