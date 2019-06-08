Çocuklar evrensel değerleri fotoğrafladı

“Şimdi Fotoğraf Zamanı” eTwinning projesinde öğrenciler Sevgi, Saygı, Dostluk, Özgürlük ve Eşitlik gibi değerlerin çevrelerindeki örnekleri üzerinde fotoğraflamak suretiyle bu değerleri hayatlarına kattılar.

Eylül ayında Türkiye’nin pek çok ilinden onlarca öğrenci ve öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen Ankara Keçiören İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Ahsen Doğanay’ın kuruculuğunu üstlendiği “Şimdi Fotoğraf Zamanı” eTwinning projesinde öğrenciler aylık olarak belirlenen evrensel değerlerden Sevgi, Saygı, Dostluk, Özgürlük ve Eşitlik temalarını çevrelerindeki örnekler üzerinde fotoğraflamak suretiyle bu değerleri hayatlarına kattılar. Yolda çalışan bir işçinin emeğine saygıyı, gökte uçan kuşun aslında ne kadar özgür olduğunu, en büyük sevginin aile ve arkadaşlarımızda var olduğunu, kız erkek eşitliğinin hayatın her aşamasında yer aldığını, kedi ile köpeğin sadık bir dost olabileceğini fark ettiler. Değerleri gözlemleyen ve bu anları fotoğraflayarak proje paydaşlarıyla paylaşan öğrenciler artık hayatta karşılarına çıkan olaylara ve çevrelerindeki insanlara daha farklı gözlerle bakıyor ve evrensel değerlerimizi içselleştirerek yaşıyorlar.

Projenin ikinci dönem ki etkinliği ise ödüllü bir fotoğrafın ilden ile dolaştırılarak belirlenen bölümlerinin resmedilmesi suretiyle Türkiye’nin her tarafından öğrencilerin emeği değdikten sonra puzzle yaptırılmasıyla son bulacak.



