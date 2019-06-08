HABER

Çocuklar evrensel değerleri fotoğrafladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

“Şimdi Fotoğraf Zamanı” eTwinning projesinde öğrenciler Sevgi, Saygı, Dostluk, Özgürlük ve Eşitlik gibi değerlerin çevrelerindeki örnekleri üzerinde fotoğraflamak suretiyle bu değerleri hayatlarına kattılar.Eylül ayında Türkiye’nin pek çok ilinden onlarca öğrenci ve öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen Ankara Keçiören İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Ahsen Doğanay’ın kuruculuğunu üstlendiği “Şimdi Fotoğraf Zamanı” eTwinning projesinde öğrenciler aylık olarak belirlenen evrensel değerlerden Sevgi, Saygı, Dostluk, Özgürlük ve Eşitlik temalarını çevrelerindeki örnekler üzerinde fotoğraflamak suretiyle bu değerleri hayatlarına kattılar.

Çocuklar evrensel değerleri fotoğrafladı

“Şimdi Fotoğraf Zamanı” eTwinning projesinde öğrenciler Sevgi, Saygı, Dostluk, Özgürlük ve Eşitlik gibi değerlerin çevrelerindeki örnekleri üzerinde fotoğraflamak suretiyle bu değerleri hayatlarına kattılar.
Eylül ayında Türkiye’nin pek çok ilinden onlarca öğrenci ve öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen Ankara Keçiören İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Ahsen Doğanay’ın kuruculuğunu üstlendiği “Şimdi Fotoğraf Zamanı” eTwinning projesinde öğrenciler aylık olarak belirlenen evrensel değerlerden Sevgi, Saygı, Dostluk, Özgürlük ve Eşitlik temalarını çevrelerindeki örnekler üzerinde fotoğraflamak suretiyle bu değerleri hayatlarına kattılar. Yolda çalışan bir işçinin emeğine saygıyı, gökte uçan kuşun aslında ne kadar özgür olduğunu, en büyük sevginin aile ve arkadaşlarımızda var olduğunu, kız erkek eşitliğinin hayatın her aşamasında yer aldığını, kedi ile köpeğin sadık bir dost olabileceğini fark ettiler. Değerleri gözlemleyen ve bu anları fotoğraflayarak proje paydaşlarıyla paylaşan öğrenciler artık hayatta karşılarına çıkan olaylara ve çevrelerindeki insanlara daha farklı gözlerle bakıyor ve evrensel değerlerimizi içselleştirerek yaşıyorlar.
Projenin ikinci dönem ki etkinliği ise ödüllü bir fotoğrafın ilden ile dolaştırılarak belirlenen bölümlerinin resmedilmesi suretiyle Türkiye’nin her tarafından öğrencilerin emeği değdikten sonra puzzle yaptırılmasıyla son bulacak.

Çocuklar evrensel değerleri fotoğrafladı

Çocuklar evrensel değerleri fotoğrafladı

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Hayvan sevgisi YouTuber yaptıHayvan sevgisi YouTuber yaptı
Sağlıkçılardan 200 aileye gıda yardımıSağlıkçılardan 200 aileye gıda yardımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul surları tehlike altında

Büyük tehlike: Görüldüğü andan itibaren yok edilmeli

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Osman Gülen öldürüldü!

Beşiktaş’ta bir sürücü makas atmaya çalışırken arkadan çarptı: 2 ölü 8 yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.