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Çocuklar fark etti, kurtarma operasyonu başlatıldı

27.06.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da iki ayrı mahallede biri binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru karga ile diğeri cam balkondan çıkamayan kumru itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çocuklar fark etti, kurtarma operasyonu başlatıldı

Ambarlı Mahallesi’nde bulunan bir ay içerisinde iki kuşun cam balkonlarına girip mahsur kaldığı Ayazma Sokak’taki binada bir kumrunun daha aynı şekilde çıkamadığı fark edildi. Karşı binada oturan bir ailenin çocukları tarafından fark edilen kumru için itfaiyeye haber verildi. Sepetli merdivenli araç ile gelen ekipteki bir itfaiye eri, kazma ile kuşu cam balkon köşesine sıkıştırdıktan sonra eliyle alarak özgürlüğüne kavuşturdu.

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HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN KURTARILDI

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde dört katlı bir binanın üçüncü katında oturanlar banyodaki havalandırma boşluğundan gece boyu karga sesi geldiğini görünce sabah itfaiyeye haber verdiler. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi kuş yakalama aparatı ile bacadan düşerek mahsur kalan yavru kargayı çıkardı. Kuş, genel kontrolden geçirilmek üzere itfaiye merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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İstanbul Avcılar
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