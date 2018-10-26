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Çocuklar gelin arabasından para almak için ölümü göze aldılar

İLGİNÇ HABERLER  | 26.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe’de bir nikah salonunun önünü mesken tutan çocuklar, para alabilmek için canlarını hiçe sayarak gelin arabasının önüne atladı. Arabanın hareket etmesine aldırış etmeden para isteyen çocukların görüntüsü yürekleri ağızlara getirdi.

Maltepe’de Nikah salonunun önünde bekleyen 5 çocuğun gelin arabalarının önüne atlayarak para istedikleri o anlar saniye saniye kameralara takıldı. Nikah salonunun otoparkından çıkan gelin arabasının yolunu kesen çocuklardan birisi aracın önüne geçerek ilerlemesini durdurmak istedi. Bu sırada diğer çocuklar arabanın yanlarına geçerek para istedi.

Gelin aracının sürücüsü ise önünde duran çocuğa aldırış etmeden ilerlemeye devam etti. Çocuklardan diğer birisi de aracın önüne geçerek elleriyle ilerleyen aracı durdurmak istedi. Konvoydaki bir araçtan inen iki kişi çocukların gelin arabası yanından uzaklaşmalarını sağladı. Canlarını hiçe sayarak aracın önüne atlayan çocukların görüntüsü ise yürekleri ağızlara getirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul maltepe gelin arabası

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