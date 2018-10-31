Çocuklar gemide Karagöz hayal oyunu izledi

Karagöz sanatçısı ve Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün, burada yaptığı konuşmada, bir ay boyunca devam eden ve İstanbul'un tamamına yayılan festivalin sonuna geldiklerini kaydetti.

Programa katılan bütün çocuklara Karagöz ve Hacivat tasvirleri hediye edilmesiyle, festival kapsamında 100 bin çocuğa Karagöz'ü ulaştırma hedefine ulaşılmış oldu.

Sahneyi çocukların tarafına çeviren sanatçılar, Karagöz ve Hacivat karakterlerinin perde arkasından nasıl oynatıldığını ve çalgıların oyuna nasıl eşlik ettiğini anlattı.

Gemide kurulan platformda gösterilen Karagöz oyununu ilgiyle takip eden çocuklara daha sonra hayal oyununun nasıl oynatıldığı gösterildi.

Ergün, İstanbul halkına verdikleri sözleri yerine getirdiklerini, festival hedeflerine ulaştıklarını belirterek, "Etkinlikler, İstanbul genelinde 62 noktada gerçekleşti. Çocuk atölyeleri, gençlik atölyeleri, gösteri, söyleşi ve sergilerin içinde bulunduğu toplam 164 etkinliği geride bıraktık. Seyirci hedefimiz olan 50 bine ulaştık. İstanbul'da gitmediğimiz ilçe kalmadı. 100 bin çocuğa Karagöz hediye edeceğiz demiştik. İstanbul'daki 39 ilçede yaptığımız faaliyetlerle bu hedefimize de ulaştık. Bütün hedeflerimizi gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Liselerden öğretmenlerin kendilerini arayarak gelmelerini istediklerini anlatan Ergün, "Bu bir milli kültür seferberliği, bütçeyle parayla ilgili değil. Bizi bir öğretmenimiz çağırıyorsa bizim oraya gitmeme gibi bir lüksümüz yok. Çocuklar Karagöz'ü dinlemek, Karagöz yapmak istiyorlarsa bizim onlara hayır demek gibi bir hakkımız yok." ifadesini kullandı.

Ergün, "Geçen sene 20 bin bu sene 100 bin çocuğa ulaştık. İstanbul'da Karagöz izlemeyen çocuk kalmayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.