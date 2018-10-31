Çocuklar gemide Karagöz hayal oyunu izledi

İSTANBUL (AA) - Bu yıl "Milli Kültür Seferberliği" sloganıyla düzenlenen "2. İstanbul Karagöz Festivali", kapanış programıyla sona erdi.
Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde Karagöz meraklısı 200'den fazla çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikle festivalin kapanışı yapıldı.
Gemide kurulan platformda gösterilen Karagöz oyununu ilgiyle takip eden çocuklara daha sonra hayal oyununun nasıl oynatıldığı gösterildi.
Sahneyi çocukların tarafına çeviren sanatçılar, Karagöz ve Hacivat karakterlerinin perde arkasından nasıl oynatıldığını ve çalgıların oyuna nasıl eşlik ettiğini anlattı.
Programa katılan bütün çocuklara Karagöz ve Hacivat tasvirleri hediye edilmesiyle, festival kapsamında 100 bin çocuğa Karagöz'ü ulaştırma hedefine ulaşılmış oldu.
- "Bütün hedeflerimizi gerçekleştirdik"
Karagöz sanatçısı ve Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün, burada yaptığı konuşmada, bir ay boyunca devam eden ve İstanbul'un tamamına yayılan festivalin sonuna geldiklerini kaydetti.
Kültür merkezlerinden, fuar alanlarına kadar birçok farklı mekanda etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Ergün, "Karagöz etkinliklerinin yapıldığı salonlar kapasitesini aştı. Karagöz'ün sesi çocuk seslerine, gençlerin kahkahalarına karıştı." dedi.
Ergün, İstanbul halkına verdikleri sözleri yerine getirdiklerini, festival hedeflerine ulaştıklarını belirterek, "Etkinlikler, İstanbul genelinde 62 noktada gerçekleşti. Çocuk atölyeleri, gençlik atölyeleri, gösteri, söyleşi ve sergilerin içinde bulunduğu toplam 164 etkinliği geride bıraktık. Seyirci hedefimiz olan 50 bine ulaştık. İstanbul'da gitmediğimiz ilçe kalmadı. 100 bin çocuğa Karagöz hediye edeceğiz demiştik. İstanbul'daki 39 ilçede yaptığımız faaliyetlerle bu hedefimize de ulaştık. Bütün hedeflerimizi gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.
Liselerden öğretmenlerin kendilerini arayarak gelmelerini istediklerini anlatan Ergün, "Bu bir milli kültür seferberliği, bütçeyle parayla ilgili değil. Bizi bir öğretmenimiz çağırıyorsa bizim oraya gitmeme gibi bir lüksümüz yok. Çocuklar Karagöz'ü dinlemek, Karagöz yapmak istiyorlarsa bizim onlara hayır demek gibi bir hakkımız yok." ifadesini kullandı.
Ergün, "Geçen sene 20 bin bu sene 100 bin çocuğa ulaştık. İstanbul'da Karagöz izlemeyen çocuk kalmayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Gelecek yıl rekor denemeleri gibi etkinlikler ve yurt dışından gelecek konuklarla festivali uluslararası bir boyuta taşıyacaklarını kaydeden Ergün, şöyle devam etti:
"Gelecek sene Karagöz'ün hayal perdesindeki arkadaşları Çin, Fransa, İtalya, Mısır ve Yunanistan'dan buraya gelecek. Seneye '3. Uluslararası İstanbul Karagöz Festivali' olarak devam edecek."
- "Karagöz, Türk kültürüne mal olmuş bir değer"
Programda ayrıca Karagöz sanatına ve festivale destek verenlere Karagöz Derneği Genel Sekreteri Muhammed Mustafa Ateş ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer tarafından plaket takdim edildi.
Üsküdar'ın kültür merkezleri açısından zengin bir ilçe olduğunu hatırlatan Şanlıer, şunları söyledi:
"Çocuklarımızı bugün böyle güzel bir etkinlikte, Karagöz Festivali'nin kapanış programında ağırlamak istedik. Üsküdar Valide Sultan Gemisi de artık Üsküdar'ın tarihine ve kültürüne katkı sunan bir mekan haline geldi. Karagöz, Türk kültürüne malolmuş bir değer. Bu değeri çocuklarımızın, gençlerimizin bilmesi, anlaması ve bir sonraki nesle ulaşması için bu etkinliklerin faydalı olduğuna inanıyoruz."
- "Karagöz'e milli bir mesele olarak bakıyoruz"
Karagöz sanatçısı Alpay Ekler ise etkinlikler sayesinde en uzak köşelere, köylere kadar gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Hiç bitmesin istiyoruz, biz yorulmuyoruz. Yetişkinler, Karagöz'ü aynı sözlerin tekrarı olarak düşünmesinler. Her sene yeni bir jenerasyon geliyor. Halk sanatının böyle bir özelliği var, bu bir repertuvar işi değildir. Bir okulda her sene aynı oyunu defalarca oynamalıyız. Ekonomik olarak da çok büyük külfeti yok. Her çeşit insan burada, Karagöz dediğinizde bu işe milli bir mesele olarak bakıyoruz."
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