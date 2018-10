Çocuklar gemide Karagöz hayal oyunu izledi

- "Karagöz'e milli bir mesele olarak bakıyoruz"

Karagöz sanatçısı Alpay Ekler ise etkinlikler sayesinde en uzak köşelere, köylere kadar gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hiç bitmesin istiyoruz, biz yorulmuyoruz. Yetişkinler, Karagöz'ü aynı sözlerin tekrarı olarak düşünmesinler. Her sene yeni bir jenerasyon geliyor. Halk sanatının böyle bir özelliği var, bu bir repertuvar işi değildir. Bir okulda her sene aynı oyunu defalarca oynamalıyız. Ekonomik olarak da çok büyük külfeti yok. Her çeşit insan burada, Karagöz dediğinizde bu işe milli bir mesele olarak bakıyoruz."