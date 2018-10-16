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Çocuklar gökyüzünü uçurtmalarıyla renklendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 15:04 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen uçurtma şenliğinde bir araya gelen öğrenciler gönüllerince eğlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen uçurtma şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Alleben Göleti'nde düzenlenen etkinlikte, aralarında down sendromlu ve zihinsel engellilerin de yer aldığı çocuklar gönüllerince eğlendi.

Belediye bandosunun çaldığı şarkılar eşliğinde dans edip, halay çeken çocuklar, öğretmenlerinin yardımıyla uçurtmalarını hazırladı.

Uçurtmalarını gökyüzünde havalandırmak için büyük emek harcayan çocuklar, zorlanmalarına rağmen eğlencenin tadını çıkardı.

Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, burada yaptığı konuşmada, çocuklara bol bol eğlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Eğitim sezonunun yeni başladığını anımsatan Karadağ, şunları kaydetti:

"Güzel bir sonbahar günündeyiz. İnşallah eğlenceli bir eğitim dönemi geçirirsiniz, hayalleriniz de uçarak büyür. Eğitimimiz, memleketimiz için de güzel bir yıl olur. Bundan sonraki uçurtma şenliğinde hepinizi başarılı bir eğitim dönemi geçirmiş olarak görmek istiyorum. Sizler eğlendikçe bizler de bu mutluluğu yaşıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Gaziantep Uçurtma şenliği

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