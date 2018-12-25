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"Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu" Ordu'da açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 16:56 | Son Güncelleme

Vali Seddar Yavuz: - "Biz öncelikle bırakın iki derslik yapmayı, bir tuğla ile gelmiş olsalardı hayırseverlerimizi saygıyla hürmetle selamlardık. Bu vesileyle bu güzel hayrı gerçekleştiren değerleri kardeşlerimizi saygıyla ve hürmetle karşılıyoruz"

Şarkıcı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye genelindeki 38'inci anaokulunu Ordu'nun Kumru ilçesinde açtı.

Okul öncesi eğitimi Türkiye çapında yaygınlaştırmak için pek çok ilde anaokulları açan Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin, Fizme Mahallesi'ndeki Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu bahçesinde yapımı tamamlanan iki derslikli anaokulunun açılışına, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Kumru Kaymakamı Bülent Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Gülben Ergen ve davetliler katıldı.

Vali Yavuz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, böylesine güzel bir faaliyet vesilesiyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, çağdaşlaşma ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yarışı ve iddiasını ortaya koyduğunu belirten Vali Yavuz, bu iddianın sürdürülebilmesinin ancak ve ancak eğitimle mümkün olduğunu vurguladı.

Yavuz, okul yapımına vesile olan derneğe teşekkür ederek, "Biz öncelikle bırakın iki derslik yapmayı, bir tuğla ile gelmiş olsalardı hayırseverlerimizi saygıyla hürmetle selamlardık. Bu vesileyle bu güzel hayrı gerçekleştiren değerleri kardeşlerimizi saygıyla ve hürmetle karşılıyoruz. Tebrik ediyoruz. Gerçekten anlamlı hizmet olarak da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Valilik olarak her zaman hayırseverlerin yanında olduklarına dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Gülben hanımefendiyi ve kıymetli ekibini tebrik ediyorum. Böylesine güzel davranışlarının herkese örnek olmasını diliyorum. Özellikle sanatçıların toplumu bölmek değil, böylesine güzel hizmetler vesilesiyle toplumun emrinde olmasını bekliyor ve diliyoruz. Bizim ayrışmaya değil, bütünleşmeye ihtiyacımız var. Milletin değerlerine saldırmaya değil, milletin değerlerine sahip çıkmaya ihtiyacımız var. O yüzden gerçek sanatçılar bu millete hizmet edenlerdir. Bu vesile ile bir kez daha altını çizmek istedim."

Gülben Ergen ise Ordu’nun kendisi için çok değerli olduğunu ifade ederek, hedeflerinin 81 ilde 81 anaokulu yapmak olduğunu, ardından bu sayıyı 90'a, 100'e çıkaracaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından okulun açılışı gerçekleştirildi.

Açıl sonrası Vali Yavuz, sanatçı Gülben Ergen ile diğer protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

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