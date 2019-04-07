FRANKFURT (AA) - Nürnberg Objektif Sahne tarafından hazırlanan "Hacivat ve Karagöz" oyunu çocuklarla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğunun himayelerinde Tiyatro Frankfurt tarafından düzenlenen "6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" devam ediyor.

Festival kapsamında, Nürnberg Objektif Sahne tarafından hazırlanan Murat Ovant ve Ertuğrul Karakaya'nın rol aldığı "Hacivat ve Karagöz" oyunu, Frankfurt Gallus Tiyatro'da sahnelendi.

Karagöz ve Hacivat'ın keyifli atışmalarını hem hayal perdesine hem sahneye yansıtan oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların ve çocuk oyunlarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kellecioğlu, Avrupa'da yaşayan Türk çocukların kendi dilleri ve kültürleriyle bağ kurmalarının önemine değinerek, "Bu açıdan Türkçenin burada daha uzun soluklu yaşaması, çocukların ülkelerinden kopmaması için tiyatro çok önemli. Özellikle geleneksel tiyatromuzun da buna katkı sağlayacağını biliyorum. Bugün 'Hacivat ve Karagöz' oyunumuzla da bunu pekiştireceğiz." dedi.