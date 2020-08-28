Çocuklar hafif atlatırken yetişkinlerde ölüme sebep olabiliyor! Bu hastalıklara dikkat!

Çocukluk hastalıklarını zamanında geçirmek bize bağışıklık kazandırır. Fakat kimi yetişkinler, bunları çocukken hafif seviyede atlatacak kadar şanslı olamıyor. Neyse ki; kabakulak, kızamık, suçiçeği ve sarılık gibi çocukluk hastalıkları yaygın aşılama sayesinde daha seyrek görünüyor. Fakat bu hastalıklar, hala bağışıklık kazanmamış yetişkinler için tehdit olmayı sürdürüyor.
KIZAMIK: Kızamık, yetişkinler için en tehlikeli hastalıklardan biri. Çocuklara nazaran yetişkinlerde daha yüksek ateş, eklem ağrısı ve zatürre demek. Ansefalit denilen beyin iltihabına da kızamık geçiren yetişkinlerde oldukça sık rastlanıyor.
KIZAMIKÇIK: Kızamıkçıktan en ağır etkilenenler gebeler. Hamilelikler, düşükle veya bebekte körlük, kalp hastalıkları ve zeka geriliğiyle sonuçlanabiliyor.
KABAKULAK: En ciddi etkileri, kadınlarda yumurtalık ve erkeklerde testislerde yol açtığı hasarlar. Kabakulak hastalığına yakalanan erkeklerden %20-50'si, testislerde şişme ve yanma şikayetiyle hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Bu vakaların yarıya yakını ise kısırlıkla sonuçlanıyor. Kadınlarda hastalığa yakalananların %5’inde yumurtalık iltihabı görülüyor.
Günümüzde kabakulak, kızamıktan daha yaygın görülse de hastalığı geçirmediğini düşünenler için iyi bir haber var. Uzmanlara göre; kabakulak geçirmediğini düşünen yetişkinlerin çoğu aslında, hastalığı fark edilemeyecek kadar hafif geçirmiş oluyor.
SUÇİÇEĞİ: Suçiçeği, çocuklarda genellikle hafif atlatılırken yetişkinlerde zatürreye sebep olması nedeniyle önemli bir tehlike teşkil ediyor. Bağışıklığı olmayan yetişkinlerin üçte birinde bu semptom açığa çıkıyor.
SARILIK: Çocuklar sarılığa yakalandıklarında genellikle belirti göstermezken yaş arttıkça risk de artmaya başlar. 6 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde ateş, kusma, karında ağrı, iştahsızlık, yorgunluk, gözde ve deride sarılık belirtileri açığa çıkabilir.
BEŞİNCİ HASTALIK: Hastalığa bu ismin verilme sebebi, aşının bulunmasından önce, çocuklarda döküntüye neden olan hastalıklar listesinde beşinci sırada yer alması. Nüfusun yarısı, genellikle çocukluğunda bu hastalığa yakalanıyor ve bağışıklık kazanıyor. Bağışıklığı olmayan bir yetişkin bu hastalığa yakalandığında ise ciltte döküntünün yanı sıra eklemlerde şişme ve acıya neden oluyor.
BOĞMACA: Yetişkinlerde birkaç ay boyunca acı verici öksürük nöbetlerine neden olabilir. Ciddi etkiler göstermesi nadirdir fakat nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi şikayetlerde doktora görünmekte yarar var.
SON OLARAK... NASIL KORUNABİLİRİZ?
Günlük yaşamımızda pek çok kez yukarıda saydığımız hastalıkların mikroplarına temas ederiz. Hastalanmamanın en önemli nedeni çocukken bu hastalıklara bağışıklık kazanmamızdır. Bir diğer etken de hijyene gösterdiğimiz özendir. Bu hastalıklar genellikle hijyen kurallarına dikkat etmediğimizde bulaşırlar. Önemli olan, el ve yüz temizliğine azami ölçüde dikkat etmek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum