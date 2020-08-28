Çocuklar hafif atlatırken yetişkinlerde ölüme sebep olabiliyor! Bu hastalıklara dikkat!

Çocukluk hastalıklarını zamanında geçirmek bize bağışıklık kazandırır. Fakat kimi yetişkinler, bunları çocukken hafif seviyede atlatacak kadar şanslı olamıyor. Neyse ki; kabakulak, kızamık, suçiçeği ve sarılık gibi çocukluk hastalıkları yaygın aşılama sayesinde daha seyrek görünüyor. Fakat bu hastalıklar, hala bağışıklık kazanmamış yetişkinler için tehdit olmayı sürdürüyor.

YETİŞKİNLERDE TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞURAN ÇOCUKLUK HASTALIKLARI NELER?

KIZAMIK: Kızamık, yetişkinler için en tehlikeli hastalıklardan biri. Çocuklara nazaran yetişkinlerde daha yüksek ateş, eklem ağrısı ve zatürre demek. Ansefalit denilen beyin iltihabına da kızamık geçiren yetişkinlerde oldukça sık rastlanıyor.

KIZAMIKÇIK: Kızamıkçıktan en ağır etkilenenler gebeler. Hamilelikler, düşükle veya bebekte körlük, kalp hastalıkları ve zeka geriliğiyle sonuçlanabiliyor.

KABAKULAK: En ciddi etkileri, kadınlarda yumurtalık ve erkeklerde testislerde yol açtığı hasarlar. Kabakulak hastalığına yakalanan erkeklerden %20-50'si, testislerde şişme ve yanma şikayetiyle hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Bu vakaların yarıya yakını ise kısırlıkla sonuçlanıyor. Kadınlarda hastalığa yakalananların %5’inde yumurtalık iltihabı görülüyor.