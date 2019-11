Çocuklar haklarını büyüklerden dinledi

İSTANBUL,(DHA)- Dünya Çocuk Günü kapsamında UNICEF ile iş birliği yapan CarrefourSA, hazırladıkları boyama kitaplarını çocuklara ulaştırdı. Etkinliğe katılan çocuklar, haklarını UNICEF’in yüz yüze ekibinden dinledi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Çocuk Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Gerçekleşen etkinlikte, çocuklar haklarını dinleyip, kendileri için özel hazırlanan boyama kitaplarını aldı. CarrefourSA Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Melis Karatay Ebin ile UNICEF Kurumsal Kaynak Geliştirme Müdürü Safter Taşkent’in yanı sıra çok sayıda çocuğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Minikler, boyama kitaplarının yanı sıra ellerini birer kâğıda çizerek parmak kısımlarına çocuk haklarını yazdılar ve hazırlanan panolara astılar.

“ÇOCUKLARIN KORUNMAYA VE EĞİTİM İMKANLARINA ERİŞİM HAKKI VAR”

UNICEF Kurumsal Kaynak Geliştirme Müdürü Safter Taşkent, çocuk haklarına dair yapılan çalışmalardan bahsetti. Taşkent, “UNICEF çocuk haklarına dair sözleşmenin ışığında her çocuğun hakkaniyetle yaşaması için çalışmalar yürütüyor. Bu yıl da çocuk haklarına dair sözleşmenin 30’uncu yıl dönümü. 1989 yılında çocuk hakları sözleşmesi Birleşmiş Milletler’de kabul edildiğinden bu güne kadar aslında çocuklarla ilgili çok olumlu gelişmeler oldu ama hala milyonlarca çocuk çok zor koşullarda, eğitime ulaşamadan, en temel haklarına ulaşamadan yaşıyor. Dolayısıyla UNICEF olarak artık 20 Kasım’ı her yıl ‘Dünya Çocuk Günü’ olarak kutluyoruz. Amacımız bu konuya dikkat çekmek. Her çocuğun korunmaya sağlık ve eğitim imkanlarına erişim hakkı var” ifadelerini kullandı.