Çocuklar, hatalı sürücüleri kırmızı düdükle uyaracak

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında, trafik ekipleri çocuklara, kırmızı renkli düdük, tişört ve broşür dağıttı.
Kurban Bayramı'nda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nca başlatılan proje çerçevesinde Edirne Polis Bahçesi'nde, çocukları bilgilendirici etkinlik düzenlendi.
Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla projeyi Edirne'de de başlattıklarını belirtti.
Kurban Bayramı'nda sürücülerin hata yapması durumunda yanlarındaki çocuklarının birer trafik polisi gibi onları uyaracağını belirten Kurt, şöyle konuştu:
"Çocuklarımızı temelden bilinçlendirmek ve bir otokontrol sağlamak için böyle bir proje başlatıldı. Biz çocuklarımızdan bu bayramda bize destek olmalarını bekliyoruz. Çocuklarımıza şapka, tişört ve kırmızı düdük dağıtacağız. Çocuklarımız seyahat ederken araç kullanan kişilerin aşırı hızlı gittikleri, emniyet kemerlerini takmadıkları veya araç kullanırken cep telefonu kullandıkları sırada düdüklerini çalarak sürücüyü uyaracak."
Trafikte alınan tedbirlerle bayramı bayram tadında kutlamayı amaçladıklarını ifade eden Kurt, sadece bayramda değil diğer günlerde de sürücüleri trafik kurallarını uymaları konusunda da uyardı.
Etkinlikte çocuklara kırmızı renkli düdük, tişört ve broşür dağıtıldı.
Bu arada, proje kapsamında trafikte çekilen fotoğrafları sosyal medyadan #KırmızıDüdük etiketiyle paylaşıp en fazla beğeniyi alan 100 çocuğa bisiklet hediye edilecek.
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