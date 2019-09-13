HABER

Çocuklar hobi bahçelerinde toprakla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 15:48 | Son Güncelleme

Mersin'de çocukların toprakla buluşabilmesi amacıyla 2 bin 500 metrekarelik alana 36 hobi bahçesi kuruldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, çocuklara çevre bilinci aşılamak ve toprakla buluşabilmesi amacıyla 2 bin 500 metrekarelik alana kurulan 36 hobi bahçesi hizmete açıldı.

Mezitli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Merkez Mahallesi'nde yapılan "Çocuk Hobi Bahçesi"nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Açılışta konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çocukların doğa ile iç içe olmasını önemsediklerini belirterek, hobi bahçelerini ilçenin birçok noktasına yaymayı amaçladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Tarhan ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, hobi bahçelerinin açılışını yaptı.

Çocuklar öğretmenleriyle birlikte bahçelere girerek toprak kazdı ve çiçek dikti.

Toprakla doyasıya oynama fırsatı bulan çocuklar, renkli çiçeklerine de can suyu döktü.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Soylu'dan 'Diyarbakır anneleri'ne: Milyonlarca insan sizinle beraberSoylu'dan 'Diyarbakır anneleri'ne: Milyonlarca insan sizinle beraber
İranlı modacı Farnaz Salmani Ghabeshi, Nişantaş’ında yeni mağazasını açtıİranlı modacı Farnaz Salmani Ghabeshi, Nişantaş’ında yeni mağazasını açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

'Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik...'

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Milli sporcu Berke Şahin işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.