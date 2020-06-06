HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çocuklar için açık havada arabalı çizgi film keyfi

Çocuklar için açık havada arabalı çizgi film keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 22:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evden çıkamayan çocuklar için arabalı açık havada çizgi film etkinliği düzenlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Süleymanpaşa Sahil alanında arabalı açık hava çizgi film etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen arabalı açık hava çizgi film etkinliğinde çok sayıda vatandaş, çocuklarını yanlarına alarak arabalarıyla katıldı. Belediye, arabalarıyla film izlemeye gelen vatandaşlara ve çocuklarına ücretsiz çay ve pamuk şekeri ikramında bulundu.

VATANDAŞLAR ÇİZGİ FİLM İZLEMENİN KEYFİNİ YAŞADI

Kurulan dev ekranın önüne dizilen yüzlerce araçta bulunan vatandaşlar, çocuklarıyla mesafe kurallarına riayet ederek çizgi film izlemenin keyfini çıkardı. Yüzlercesi yan yana dizilip çocukların dev ekran karşısında film izlediği arabalar drone tarafından havadan görüntülendi.

Çizgi film öncesi bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çocukların bu zor günlerde eğlenceli vakit geçirmeleri için böyle bir etkinlik yaptıklarını dile getirerek, "Çocuklar evlerde kalmaktan sıkıldı. Salgın sürecinde sürekli çocuklar evlerdeydi. Haftada 2 gün Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çocuklarımız 2 gün dışarı çıkabiliyor. Salgın konusunda milletimiz duyarlı olmaya devam ederse. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Bizler de bu süreçte çocukların eğlenmeleri için etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu.

Çocuklar arabanın ön koltuklarında çizgi film izlemenin keyfini çıkarırken, aileleri de arka koltuklarda hem çocuklarını hem de çizgi filmi izledi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
Çocukların kavgası ailelere sıçradı! Ortalık savaş alanına döndüÇocukların kavgası ailelere sıçradı! Ortalık savaş alanına döndü
1/

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! Cesetler otomobile sıkıştı

Feci kaza! Cesetler otomobile sıkıştı

ABD 50 yıl önce gönderdi! Elazığ'da okulun çatısından çıktı

ABD 50 yıl önce gönderdi! Elazığ'da okulun çatısından çıktı

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı

Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı

Bir ilimizde korona teyakkuzu! Vaka sayısı giderek artıyor

Bir ilimizde korona teyakkuzu! Vaka sayısı giderek artıyor

Bakan Koca fotoğrafını paylaşıp uyarmıştı! O kişi konuştu

Bakan Koca fotoğrafını paylaşıp uyarmıştı! O kişi konuştu

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Diğer Haberler
Son dakika: Sivas Divriği'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta korkutan deprem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki: Rast gelmesin

Bakan Koca'dan tepki: Rast gelmesin

Ünlü mimar silahla vurularak yaralandı

Ünlü mimar silahla vurularak yaralandı

Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Çocukların kavgası ailelere sıçradı! Ortalık savaş alanına döndü

6 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

6 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Bahçelievler'de sokak ortasında bıçaklı kavga dehşeti

Bahçelievler'de sokak ortasında dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.