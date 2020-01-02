Çocuklar İçin Çal Derneği köy okuluna müzik sınıfı kazandırdı

Çocuklar İçin Çal Derneği Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şenyurt köyündeki ortaokula müzik sınıfı kazandırdı.

Çocuklar İçin Çal Derneği çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 81 ilde dezavantajlı çocukların mutluluğu için faaliyetlerini sürdüren dernek bu sefer de Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şenyurt Köyü Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu için kolları sıvadı. Dernek üyeleri okul idaresinin talebi üzerine sosyal medya üzerinden ’Yeni yılda bir çocuk da sen güldür’ kampanyası başlattı. Kampanya sayesinde okula 10 keman, 5 melodika, 1 piyano, tuşlu org ve 30’dan fazla ihtiyaç sahibi çocuğa bot ve mont verildi. Toplanan müzik aletiyle okulun bir sınıfı müzik sınıfına çevrildi. Çocuklar sınıfa girince gördükleri manzara karşısında şakına döndü. Kimi çocuk ilk defa müzik aletlerine dokunmanın sevincini yaşadı.

"Çocukları sanatla yetiştirmeye çalışıyoruz"

Çocukları sanatla yetiştirmek için çalıştıklarını anlatan Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın, "Biz Türkiye geneli köy okullarında ihtiyacı olan çocuklarımıza sanat materyalleri, enstrüman ve resim atölyeleri hediye edip onları sanatla yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün de Mardin Kızıltepe’ye bağlı Şenyurt köyündeyiz. Biliyorsunuz Şenyurt sınırın sıfır noktasında ve bu çocuklar 3 ay önce kötü günlerden geçtiler. Öğretmenlerimizden talep geldi çocuklarımızı sanatla rehabilite edebilir miyiz diye. Biz de seve seve dedik ve sosyal medya üzerinden başlattığımız ’Yeni yılda bir çocuk da sen güldür’ kampanyasıyla müzik aletleri getirdik” dedi.