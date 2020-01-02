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  4. Çocuklar İçin Çal Derneği köy okuluna müzik sınıfı kazandırdı

Çocuklar İçin Çal Derneği köy okuluna müzik sınıfı kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 09:54 | Son Güncelleme

Çocuklar İçin Çal Derneği Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şenyurt köyündeki ortaokula müzik sınıfı kazandırdı.Çocuklar İçin Çal Derneği çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Çocuklar İçin Çal Derneği Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şenyurt köyündeki ortaokula müzik sınıfı kazandırdı.
Çocuklar İçin Çal Derneği çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 81 ilde dezavantajlı çocukların mutluluğu için faaliyetlerini sürdüren dernek bu sefer de Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şenyurt Köyü Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu için kolları sıvadı. Dernek üyeleri okul idaresinin talebi üzerine sosyal medya üzerinden ’Yeni yılda bir çocuk da sen güldür’ kampanyası başlattı. Kampanya sayesinde okula 10 keman, 5 melodika, 1 piyano, tuşlu org ve 30’dan fazla ihtiyaç sahibi çocuğa bot ve mont verildi. Toplanan müzik aletiyle okulun bir sınıfı müzik sınıfına çevrildi. Çocuklar sınıfa girince gördükleri manzara karşısında şakına döndü. Kimi çocuk ilk defa müzik aletlerine dokunmanın sevincini yaşadı.

"Çocukları sanatla yetiştirmeye çalışıyoruz"
Çocukları sanatla yetiştirmek için çalıştıklarını anlatan Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın, "Biz Türkiye geneli köy okullarında ihtiyacı olan çocuklarımıza sanat materyalleri, enstrüman ve resim atölyeleri hediye edip onları sanatla yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün de Mardin Kızıltepe’ye bağlı Şenyurt köyündeyiz. Biliyorsunuz Şenyurt sınırın sıfır noktasında ve bu çocuklar 3 ay önce kötü günlerden geçtiler. Öğretmenlerimizden talep geldi çocuklarımızı sanatla rehabilite edebilir miyiz diye. Biz de seve seve dedik ve sosyal medya üzerinden başlattığımız ’Yeni yılda bir çocuk da sen güldür’ kampanyasıyla müzik aletleri getirdik” dedi.

"İyilik paylaştıkça ve çoğaldıkça güzelleşir"
Çoğu çocuğun ilk defa bir müzik aletine dokunduğunu belirten Yalçın, “Çocuklarımız ilk defa keman ile tanıştı. İlk defa bu enstrümanların sesini çıkarmaya çalıştılar ve ihtiyaç listemize göre çocuklarımıza getirdik. Aynı zamanda çocuklarımıza bugün müzik ve sirk gösterisi de yapacağız. Çocuklarımızın aklında unutulmaz bir iz bırakmak istiyoruz. İyilik paylaştıkça ve çoğaldıkça güzelleşir" diye konuştu.

"Uzun zamandır böyle bir sevinç yaşamamıştım"
Okulun öğrencilerinden İremcan Neda Demircan da daha önce keman görmediğini belirterek, "Melodika çalabiliyoruz. Gerçekten çok şaşırdık, çok mutlu olduk. Uzun zamandır böyle bir sevinç yaşamamıştım. Müzik aletlerini görünce şaşırdım. Müziğin ruhumuza işleyeceğini tahmin edebiliyorum.” şeklinde konuştu.
Okulun 7’nci sınıf öğrencilerinden Berivan Bilişik ise "Uzun süredir buraya gelen olmamıştı. Çok sevindik, çok teşekkür ederiz. Bende arbane çalıyorum ama kursuna gitmedim. İşte böyle okulda çaldığım oluyordu. Hocam bana birazcık öğretiyordu. Müziği çok seviyorum. Müziğe çok yöneliyorum. Sık sık dinliyorum. Babamdan da öğrendim. Arabesk, rock şarkıları çok dinliyorum. Cem Karaca ve Barış Manço’yu çok seviyorum" dedi.

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