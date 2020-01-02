HABER
  4. Çocuklar İçin Çal Derneğinden Suriye sınırındaki okula müzik sınıfı

Çocuklar İçin Çal Derneğinden Suriye sınırındaki okula müzik sınıfı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

Çocuklar İçin Çal Derneğinden Suriye sınırındaki okula müzik sınıfı

MARDİN (AA) - Çocuklar İçin Çal Derneği, Mardin'in Suriye sınırındaki kırsal Şenyurt Mahallesi'ndeki bir okulda müzik sınıfı oluşturdu.

Bir süre önce görüştüğü okul idarecilerinin talebinin ardından sosyal medya üzerinden "Yeni yılda bir çocuk da sen güldür" kampanyası başlatan ve temin ettikleri 10 keman, 5 melodika ve org ile öğrencilerin olmadığı saate okula gelen dernek üyeleri, bir dersliği müzik sınıfına dönüştürdü. Okula gelen öğrenciler derslikteki enstrümanları görünce büyük sevinç yaşadı.

Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın, köy okullarına müzik enstrümanları ve resim malzemeleri hediye edip öğrencilerin sanatsal faaliyetlerde bulunmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Bugüne kadar 18 müzik sınıfı oluşturduklarını belirten Yalçın, "Bu yıl bunu iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün de Mardin Kızıltepe’ye bağlı Şenyurt köyünde sınırın sıfır noktasındaki okuldayız. Öğretmenlerimizden talep geldi. Biz de 'Seve seve' dedik ve sosyal medya üzerinden başlattığımız 'Yeni yılda bir çocuk da sen güldür' kampanyası sayesinde müzik aletleri getirdik." dedi.

- "İlk defa kemana dokundular"

Çocukların ilk defa bir müzik aletine dokunduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Köydeki öğrenciler ilk defa kemana dokundu. Ayrıca ihtiyaç listemize göre çocuklarımıza bot ve mont getirdik. Aynı zamanda çocuklarımıza bugün müzik gösterisi de yapacağız. Çocuklarımızın aklında unutulmaz bir iz bırakmak istiyoruz. İyilik paylaştıkça ve çoğaldıkça güzelleşir. Açtığımız 18 müzik sınıfındaki 25 çocuğumuz güzel sanatlar lisesi kazandı. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

- "Uzun zamandır böyle bir sevinç yaşamamıştım"

Öğrenci İremcan Neda Demircan ilk defa bir kemana dokunduğunu belirterek "Gerçekten çok şaşırdık ve çok mutlu olduk. Uzun zamandır böyle bir sevinç yaşamamıştım. Müzik aletlerini görünce şaşırdım. Müziğin ruhumuza işleyeceğini tahmin edebiliyorum." dedi.

Berivan Bilişik de müziği çok sevdiğini belirterek dernek üyelerine teşekkür etti.

PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (2)Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (2)
14 yaşındaki Serkan'ı öldüren yaşıtı 3 şüpheli adliyede14 yaşındaki Serkan'ı öldüren yaşıtı 3 şüpheli adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin müzik sınıfı

En Çok Okunan Haberler

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Fena kapıştılar! Attığı mesajı paylaştı

Fena kapıştılar! Attığı mesajı paylaştı

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolandırıcılar bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandı

Bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandılar!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

Kendini müdür olarak atamıştı... O belediye başkanı şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapıyor

Kendini müdür olarak atayan belediye başkanı şimdi de...

Çırağı tavana asıp, pantolonunu indirerek işkence yapmıştı! Flaş gelişme

Çırağı tavana asıp, pantolonunu indirerek işkence yapmıştı! Flaş gelişme

Büyük ikramiye çıkan bilet talihlileri 20'şer milyon TL'lik ikramiyelerini aldı

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.