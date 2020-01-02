Çocuklar İçin Çal Derneğinden Suriye sınırındaki okula müzik sınıfı

MARDİN (AA) - Çocuklar İçin Çal Derneği, Mardin'in Suriye sınırındaki kırsal Şenyurt Mahallesi'ndeki bir okulda müzik sınıfı oluşturdu.

Bir süre önce görüştüğü okul idarecilerinin talebinin ardından sosyal medya üzerinden "Yeni yılda bir çocuk da sen güldür" kampanyası başlatan ve temin ettikleri 10 keman, 5 melodika ve org ile öğrencilerin olmadığı saate okula gelen dernek üyeleri, bir dersliği müzik sınıfına dönüştürdü. Okula gelen öğrenciler derslikteki enstrümanları görünce büyük sevinç yaşadı.

Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın, köy okullarına müzik enstrümanları ve resim malzemeleri hediye edip öğrencilerin sanatsal faaliyetlerde bulunmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Bugüne kadar 18 müzik sınıfı oluşturduklarını belirten Yalçın, "Bu yıl bunu iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün de Mardin Kızıltepe’ye bağlı Şenyurt köyünde sınırın sıfır noktasındaki okuldayız. Öğretmenlerimizden talep geldi. Biz de 'Seve seve' dedik ve sosyal medya üzerinden başlattığımız 'Yeni yılda bir çocuk da sen güldür' kampanyası sayesinde müzik aletleri getirdik." dedi.