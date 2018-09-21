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"Çocuklar için en iyi kahvaltı menemen"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

YENİ eğitim öğretim yılının başlaması ile okul kantinleri ve beslenme de gündeme geldi.

Buse ÖZEL - İSTANBUL, (DHA) YENİ eğitim öğretim yılının başlaması ile okul kantinleri ve beslenme de gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, sabah kahvaltısı için en iyi seçeneğin menemen olduğunu söyledi. Kahvaltıda karbonhidratlı besinlerin öğrencilerin kan şekerini düşürmesi nedeniyle konsantrasyon bozukluğuna neden olacağını belirten Prof. Dr. Uludüz, "En iyi seçenek menemen. Birçok yeşillik, protein, yumurta var. Yanında süt ile birlikte tüketilebilir" dedi. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Serkan Tutar ise çocukların beslenme çantası hazırlanırken içine mutlaka kuru meyve koyulması gerektiğinin altını çizdi. Diyetisyen Tutar, bir araştırmaya göre Türkiye'deki çocukların yüzde 50'sinin sabah kahvaltı yapmadığını ifade etti.

"KAHVALTIYI EVDE YAPTIRIN"

Çocukların kahvaltıyı mutlaka evinde yapması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Derya Uludüz, "Sabah kahvaltı etmeden asla çocuklarımızı evden göndermemeliyiz. Çünkü kahvaltısı protein ağırlıklı olmalı. Bir yumurta mutlaka vermelisiniz. Yanında da süt olabilir. En güzel kahvaltı aslında menemen. Her türlü yeşillik var. Protein ağırlıklı ve yumurtası da var. Süt yerine bir bardak açık çay da verebilirsiniz. Bir dilim küçük ekmek de verebilirsiniz ama karbonhidrat ağırlıklı asla olmamalı. Siz kahvaltı vermediğinizde çocuğunuz gidip kantinden simit, poğaça, tost yiyor. Bunlar da kan şekerini yarım saat içinde düşürerek, çocuklar derse girdiğinde halsizlik, uyku hali ve konsantrasyon bozukluğuna neden oluyor" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ ÇOCUKLARIN YÜZDE 50'Sİ SABAH KAHVALTI YAPMIYOR"

Klasik Türk kahvaltısının sabah kahvaltısı için ideal olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Serkan Tutar ise şunları söyledi:

"Türkiye'deki her 10 çocuktan 5 ya da 6'sının kahvaltı yaptığı, yüzde 50'sine yakın bir oranda çocukların kahvaltı yapmadığı biliniyor. Özellikle bizim klasik kahvaltı dediğimiz peynir çeşitleri, yumurta, omlet, menemen, sebzeli omlet olarak çocuklarınıza sunabilirsiniz. Sabah kahvaltısında karbonhidrat kaynağı olarak da tam tahıllı ekmekler tüketilebilir ya da meyve tercih edilebilir. Miktarı ya da sıklığına dikkat edilmesi şartıyla pekmez ve bal da tercih edilebilir. Sabah kahvaltısı özellikle çocuğun gün içindeki konsantrasyonunu etkilediğinden çocuğun dersindeki başarısını da arttırıyor. Sabah kahvaltısında karbonhidrat ağırlıklı, poğaça, simit olan bir kahvaltı çocuğun konsantrasyonunu hızlıca düşüreceği için çocuğun uykusunun gelmesine ve başarısının da düşmesine neden oluyor."

"PAKETLİ GIDALAR ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNE ZEMİN HAZIRLIYOR"

Paketli gıdaların çocukluk çağı obezitesine zemin hazırladığını belirten Tutar, "Çocukların beslenme çantasını kendi hazırlayan ailelerde özellikle kuru yemiş ve kuru meyveyi koymaları çok önemli. Bunlarda eksiklik olduğu zaman çocuklar kantinde daha sağlıksız, paketli ürünlere yönelmeler oluyor. Paketli ürünler de hem çocukluk çağı obezitesinin, hem kilo alımının, hem karaciğer yağlanmasının, insülin direncinin bu seviyelere çıkmasının, şeker hastalığının sebeplerinden bir tanesidir" dedi.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

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