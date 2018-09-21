"ÇOCUKLAR İÇİN EN İYİ KAHVALTI MENEMEN"

Haber-Kamera: Buse ÖZEL - İSTANBUL, (DHA) YENİ eğitim öğretim yılının başlaması ile okul kantinleri ve beslenme de gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, sabah kahvaltısı için en iyi seçeneğin menemen olduğunu söyledi. Kahvaltıda karbonhidratlı besinlerin öğrencilerin kan şekerini düşürmesi nedeniyle konsantrasyon bozukluğuna neden olacağını belirten Prof. Dr. Uludüz, "En iyi seçenek menemen. Birçok yeşillik, protein, yumurta var. Yanında süt ile birlikte tüketilebilir" dedi. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Serkan Tutar ise çocukların beslenme çantası hazırlanırken içine mutlaka kuru meyve koyulması gerektiğinin altını çizdi. Diyetisyen Tutar, bir araştırmaya göre Türkiye'deki çocukların yüzde 50'sinin sabah kahvaltı yapmadığını ifade etti.

"KAHVALTIYI EVDE YAPTIRIN"

Çocukların kahvaltıyı mutlaka evinde yapması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Derya Uludüz, "Sabah kahvaltı etmeden asla çocuklarımızı evden göndermemeliyiz. Çünkü kahvaltısı protein ağırlıklı olmalı. Bir yumurta mutlaka vermelisiniz. Yanında da süt olabilir. En güzel kahvaltı aslında menemen. Her türlü yeşillik var. Protein ağırlıklı ve yumurtası da var. Süt yerine bir bardak açık çay da verebilirsiniz. Bir dilim küçük ekmek de verebilirsiniz ama karbonhidrat ağırlıklı asla olmamalı. Siz kahvaltı vermediğinizde çocuğunuz gidip kantinden simit, poğaça, tost yiyor. Bunlar da kan şekerini yarım saat içinde düşürerek, çocuklar derse girdiğinde halsizlik, uyku hali ve konsantrasyon bozukluğuna neden oluyor" dedi.