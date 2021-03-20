Çocuklar için Instagram ne zaman gelecek? Facebook'tan çocuklara özel Instagram

Çocukların sosyal medya bağımlılığından şikayet eden velilere Facebook'tan müjde geldi. Sosyal medya devi Facebook tarafından 13 yaş altı çocukların kullanabileceği Instagram Çocuk uygulaması için çalışmlar başladı. Daha önce YouTube Kids'in uygulamasını geliştiren Pavni Diwanj liderliğinde 13 yaş altı çocuklara özel Instagram uygulaması tasarlanacak. Peki, Instagram Çocuk uygulaması ne zaman çıkacak? işte, detaylar...

INSTAGRAM ÇOCUK UYGULAMASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Instagram Başkan Yardımcısı Vishal Shah, BuzzFeed’e yaptığı açıklamasında bu yılın ilk yarısında Instagram Çocuk uygulamasına öncelik verileceğini ifade etti. Gençler için mümkün olan en güvenli sosyal medya deneyimini sağlamak için çalışmalara başlandığını belirten Shah, gençleri ve çocukları korumaya yönelik bir dizi yeni özelliği devreye alındığını ifade etti.

Instagram çocuk uygulamasının en önemli özelliği ise çocukların, kendilerini takip etmeyen 18 yaş altındaki diğer kullanıcılara doğrudan mesaj (DM) gönderemeyecek olması. Ayrıca, kullanıcıların gerçek yaşını tespit etmek için geliştirdiği yeni yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinden de faydalanılacak.



